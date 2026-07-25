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OZ Mareena pomáha ľuďom začleniť sa do života na Slovensku
V Košiciach pôsobí aktuálne 20 dobrovoľníkov, medzi nimi aj dobrovoľníčka Natália, ktorá pomáha cudzincom v procese začleňovania.
Autor TASR
Košice 25. júla (TASR) - Občianske združenie (OZ) Mareena pomáha cudzincom začleniť sa na Slovensku. Ich aktivity sú zamerané pre ľudí s utečeneckou a migračnou skúsenosťou. V súčasnosti pôsobia v mestách Bratislava, Nitra a Košice spoločne s tímom koordinátorov a dobrovoľníkov. V miestnych komunitách reagujú na ich potreby a pripravujú aktivity priamo v regióne.
„Dobrovoľníctvo v Mareene je príležitosťou nielen pomôcť druhým, ale aj stať sa súčasťou komunity, ktorá prepája ľudí z rôznych krajín a prostredí,“ povedala manažérka pre komunikáciu a fundraising Adela Tihláriková a dodala, že dobrovoľníctvo nie je len o pomoci druhým, ale aj o osobnom raste a nových priateľstvách.
V Košiciach pôsobí aktuálne 20 dobrovoľníkov, medzi nimi aj dobrovoľníčka Natália, ktorá pomáha cudzincom v procese začleňovania. „Mám možnosť spoznávať ľudí z iných krajín a príbehy, s ktorými sem prichádzajú, a to je vždy niečím obohacujúce,“ uviedla s tým, že najčastejšie sa do kontaktu dostáva s ukrajinskou národnosťou. V rámci Košíc však majú aj pravidelný kontakt s príslušníkmi z krajín ako India, Afganistan či Sýria.
Podľa Tihlárikovej majú dobrovoľníci viacero možností, ako sa môžu zapojiť do činností organizácie. Môžu dlhodobo sprevádzať jednotlivcov a rodiny, ktorým pomáhajú so slovenským jazykom, doučovaním detí či ich zapájaním do organizácie rôznych podujatí. Ide napríklad o podujatia ako jazyková kaviareň či herný večer. Ich cieľom je podľa nej vytvárať príležitosť na prirodzené stretnutia ľudí z rôznych krajín, kultúr a životných skúseností. Predsudky tak môže nahradiť osobná skúsenosť.
Koordinátori pravidelne odovzdávajú skúsenosti, ktoré potom zdieľajú s dobrovoľníkmi. „Pripravujeme metodické materiály, v každom meste organizujeme komunitné stretnutia pre dobrovoľnícke tímy a keď máme možnosť, vždy sa snažíme zorganizovať aj extra vzdelávania či školenia,“ uviedla.
Aktuálne má organizácia 54 dobrovoľníkov, ktorí sú podľa Tihlárikovej súčasťou širšej komunity Mareeny naprieč Slovenskom. Počet sa počas roka mení podľa toho, ako sa zapájajú noví ľudia alebo ukončujú svoje pôsobenie. Ročný priemer je 80 až 100 dobrovoľníkov. Každý, kto sa chce pridať k dobrovoľníkom organizácie, prechádza výberovým procesom a úvodným školením, aby sa oboznámil s témou migrácie, interkultúrnou komunikáciou aj fungovaním organizácie.
Následne sa zapája do aktivít podľa svojich možností, záujmov a skúseností. „Počas celej spolupráce má podporu koordinátorov, ktorí dobrovoľníkov sprevádzajú, organizujú pravidelné neformálne stretnutia, supervízie a podľa možností aj ďalšie vzdelávanie. Záleží nám na tom, aby sa dobrovoľníci cítili pripravení, mali priestor zdieľať svoje skúsenosti a boli súčasťou komunity Mareeny,“ doplnila.
Nových dobrovoľníkov hľadá organizácia pomocou náborov, ktoré organizujú počas roka. Mimo tohto obdobia sa ľudia môžu ozvať e-mailom prostredníctvom kontaktov na webe.
„Dobrovoľníctvo v Mareene je príležitosťou nielen pomôcť druhým, ale aj stať sa súčasťou komunity, ktorá prepája ľudí z rôznych krajín a prostredí,“ povedala manažérka pre komunikáciu a fundraising Adela Tihláriková a dodala, že dobrovoľníctvo nie je len o pomoci druhým, ale aj o osobnom raste a nových priateľstvách.
V Košiciach pôsobí aktuálne 20 dobrovoľníkov, medzi nimi aj dobrovoľníčka Natália, ktorá pomáha cudzincom v procese začleňovania. „Mám možnosť spoznávať ľudí z iných krajín a príbehy, s ktorými sem prichádzajú, a to je vždy niečím obohacujúce,“ uviedla s tým, že najčastejšie sa do kontaktu dostáva s ukrajinskou národnosťou. V rámci Košíc však majú aj pravidelný kontakt s príslušníkmi z krajín ako India, Afganistan či Sýria.
Podľa Tihlárikovej majú dobrovoľníci viacero možností, ako sa môžu zapojiť do činností organizácie. Môžu dlhodobo sprevádzať jednotlivcov a rodiny, ktorým pomáhajú so slovenským jazykom, doučovaním detí či ich zapájaním do organizácie rôznych podujatí. Ide napríklad o podujatia ako jazyková kaviareň či herný večer. Ich cieľom je podľa nej vytvárať príležitosť na prirodzené stretnutia ľudí z rôznych krajín, kultúr a životných skúseností. Predsudky tak môže nahradiť osobná skúsenosť.
Koordinátori pravidelne odovzdávajú skúsenosti, ktoré potom zdieľajú s dobrovoľníkmi. „Pripravujeme metodické materiály, v každom meste organizujeme komunitné stretnutia pre dobrovoľnícke tímy a keď máme možnosť, vždy sa snažíme zorganizovať aj extra vzdelávania či školenia,“ uviedla.
Aktuálne má organizácia 54 dobrovoľníkov, ktorí sú podľa Tihlárikovej súčasťou širšej komunity Mareeny naprieč Slovenskom. Počet sa počas roka mení podľa toho, ako sa zapájajú noví ľudia alebo ukončujú svoje pôsobenie. Ročný priemer je 80 až 100 dobrovoľníkov. Každý, kto sa chce pridať k dobrovoľníkom organizácie, prechádza výberovým procesom a úvodným školením, aby sa oboznámil s témou migrácie, interkultúrnou komunikáciou aj fungovaním organizácie.
Následne sa zapája do aktivít podľa svojich možností, záujmov a skúseností. „Počas celej spolupráce má podporu koordinátorov, ktorí dobrovoľníkov sprevádzajú, organizujú pravidelné neformálne stretnutia, supervízie a podľa možností aj ďalšie vzdelávanie. Záleží nám na tom, aby sa dobrovoľníci cítili pripravení, mali priestor zdieľať svoje skúsenosti a boli súčasťou komunity Mareeny,“ doplnila.
Nových dobrovoľníkov hľadá organizácia pomocou náborov, ktoré organizujú počas roka. Mimo tohto obdobia sa ľudia môžu ozvať e-mailom prostredníctvom kontaktov na webe.