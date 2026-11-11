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OZ Mareena s indickou komunitou v Košiciach organizujú oslavu Díválí

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Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Barbora Michalíková

Podujatie ponúkne kultúrny program, tance, hudbu, hennu, rangoli či ďalšie aktivity, ktoré priblížia indické tradície.

Autor TASR
Košice 11. novembra (TASR) - Občianske združenie (OZ) Mareena pripravilo v stredu v košickej Tabačke Kulturfabrik spoločne s indickou komunitou v Košiciach a Veľvyslanectvom Indie komunitnú oslavu Díválí. Ako informujú organizátori, návštevníkov počas podujatia čaká indické jedlo, tradície a svetielka.

„Díválí, známe aj ako Sviatok svetiel, je jedným z najväčších a najdôležitejších hinduistických sviatkov. Oslavuje víťazstvo dobra nad zlom a príchod svetla do našich životov,“ objasnili s tým, že počas piatich dní sa tradične zdobia domy lampami, pripravujú sa sladkosti a rodiny sa stretávajú, aby spoločne oslavovali.

Podujatie ponúkne kultúrny program, tance, hudbu, hennu, rangoli či ďalšie aktivity, ktoré priblížia indické tradície.
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