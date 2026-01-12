< sekcia Regióny
OZ Mladá Šaca chce zistiť názor na budúcnosť mestských častí
O znižovaní počtu mestských častí v Košiciach, ktorých je aktuálne 22, sa diskutuje dlhodobo.
Autor TASR
Košice 12. januára (TASR) - Občianske združenie (OZ) Mladá Šaca avizuje zber podpisov v súvislosti s možnými zmenami v usporiadaní košických mestských častí (MČ). Považuje za dôležité, aby obyvatelia MČ Šaca dostali priestor vyjadriť svoj názor. Na pondelkovej tlačovej konferencii o tom informoval predseda OZ Patrik Vaško s tým, že ide o reakciu na zákonodarnú iniciatívu týkajúcu sa mestských častí v Košiciach.
„Petícia, ktorú dnes predstavujeme, je nástrojom na zistenie postoja verejnosti v Šaci. Ľudia v nej môžu vyjadriť aj nesúhlas so samostatnosťou. Ide nám predovšetkým o vyjadrenie hlasu obyvateľov v našej MČ,“ uviedol.
Iniciatíva zahŕňa dve otázky. V prvej sa budú obyvateľov pýtať, či sú proti tomu, aby sa MČ Šaca zlúčila s inými MČ, čím by došlo k zániku jej súčasnej podoby. Druhá je o tom, že ak sú proti zlúčeniu, a za predpokladu, že to bude právna úprava dovoľovať, sú za vyhlásenie miestneho referenda o oddelení MČ Šaca od mesta Košice. Podľa OZ by Šaca mohla byť samostatnou obcou.
Vyzbierať by chceli aspoň 1640 podpisov, čo predstavuje počet zúčastnených voličov v komunálnych voľbách v Šaci v roku 2022. Následne ich plánujú adresovať mestu Košice a MČ Šaca.
O znižovaní počtu mestských častí v Košiciach, ktorých je aktuálne 22, sa diskutuje dlhodobo. Koaliční poslanci Igor Šimko (Hlas-SD) a Andrej Sitkár (Smer-SD) predložili do parlamentu návrh novely zákona o meste Košice, ktorý poslanci Národnej rady SR v októbri 2025 posunuli do druhého čítania. V rámci neho by sa malo hovoriť o územnou usporiadaní, respektíve o počte MČ. Časť zákona, ktorá by umožnila rušenie alebo zlučovanie MČ bez miestneho referenda, Ústavný súd SR v júni 2025 pozastavil.
„Petícia, ktorú dnes predstavujeme, je nástrojom na zistenie postoja verejnosti v Šaci. Ľudia v nej môžu vyjadriť aj nesúhlas so samostatnosťou. Ide nám predovšetkým o vyjadrenie hlasu obyvateľov v našej MČ,“ uviedol.
Iniciatíva zahŕňa dve otázky. V prvej sa budú obyvateľov pýtať, či sú proti tomu, aby sa MČ Šaca zlúčila s inými MČ, čím by došlo k zániku jej súčasnej podoby. Druhá je o tom, že ak sú proti zlúčeniu, a za predpokladu, že to bude právna úprava dovoľovať, sú za vyhlásenie miestneho referenda o oddelení MČ Šaca od mesta Košice. Podľa OZ by Šaca mohla byť samostatnou obcou.
Vyzbierať by chceli aspoň 1640 podpisov, čo predstavuje počet zúčastnených voličov v komunálnych voľbách v Šaci v roku 2022. Následne ich plánujú adresovať mestu Košice a MČ Šaca.
O znižovaní počtu mestských častí v Košiciach, ktorých je aktuálne 22, sa diskutuje dlhodobo. Koaliční poslanci Igor Šimko (Hlas-SD) a Andrej Sitkár (Smer-SD) predložili do parlamentu návrh novely zákona o meste Košice, ktorý poslanci Národnej rady SR v októbri 2025 posunuli do druhého čítania. V rámci neho by sa malo hovoriť o územnou usporiadaní, respektíve o počte MČ. Časť zákona, ktorá by umožnila rušenie alebo zlučovanie MČ bez miestneho referenda, Ústavný súd SR v júni 2025 pozastavil.