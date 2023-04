OZ Náš Prešov odovzdalo mestu petíciu o lokalite Kráľova hora

Prešov 4. apríla (TASR) - Dočasné zastavenie vydávania ďalších stavebných povolení na výstavbu v lokalite Kráľova hora v Prešove je požiadavkou petície, ktorú v uplynulých dňoch mestu odovzdali zástupcovia občianskeho združenia (OZ) Náš Prešov. Podpísalo ju 819 ľudí. Dôvodom je podľa združenia nekoordinovaná výstavba v spomenutej lokalite. Mesto tvrdí, že pripravuje riešenie, ktoré bude zodpovedať potrebám obyvateľov aj developerov v danej lokalite.



OZ Náš Prešov požaduje, aby do doby vypracovania územno-plánovacej dokumentácie pre danú lokalitu neboli vydávané ďalšie stavebné povolenia. Poukazujú na to, že cesta v spomínanej lokalite v súčasnej podobe nespĺňa dopravné a hygienické normy, nedostatočná je jej šírka, chýbajú dažďové zvody a podobne.



"Pri jej plánovanom preklasifikovaní na miestnu komunikáciu parametre takejto cesty ani v súčasnosti a už vonkoncom po jej dobudovaní a dobudovaní ďalších rodinných domov nebudú spĺňať príslušné normy. Bude dochádzať k dopravným kolíziám aj ohrozovaniu chodcov. Predovšetkým to bude jediná prístupová cesta pre približne 1100 rodinných domov vybudovaných v lokalite Kráľova hora," tvrdia petičiari z OZ Náš Prešov.



Petícia za dočasné zastavenie vydávania ďalších stavebných povolení mestom Prešov na výstavbu sa týka lokalít nad Rúrkami I a Sídliska III a Mladosť, v zóne Prešov-Kráľova hora, Rúrky II a Hnevlivá dolina.



Podľa petičiarov je nutné vo vypracovanej územno-plánovacej dokumentácii naplánovať aj ďalšie komunikácie vedúce z a do lokality Kráľova hora, Rúrky II a Hnevlivá dolina a začať ich aj realizovať ešte pred ďalším rozširovaním výstavby v daných lokalitách. Respektíve to mať ako požiadavku na súkromných investorov pred povolením stavby.



Mesto tvrdí, že petíciu OZ Náš Prešov eviduje už dlhšie obdobie. "Pred niekoľkými týždňami sme mali stretnutie priamo s organizátormi, a to ešte predtým, ako predmetnú petíciu podali. K požiadavkám petičného výboru sa konalo stretnutie všetkých odborov mestského úradu (MsÚ) a v súčasnosti sa pripravuje jednotný postup, ktorý by určil presné kroky, ktoré mesto Prešov môže v súlade so zákonom v tomto ohľade v lokalite Kráľova hora realizovať," uviedla pre TASR hovorkyňa mesta Prešov Terézia Rácová.



Bližšie informácie budú podľa jej slov vedieť poskytnúť po prerokovaní petície v mestskom zastupiteľstve. "Mesto Prešov už dlhšie obdobie rieši otázky, o ktorých sme vedeli, že budú súčasťou petície. V súvislosti s tým pripravujeme riešenie, ktoré bude zodpovedať potrebám obyvateľov aj developerov v danej lokalite," dodala hovorkyňa.