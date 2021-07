OZ Náš Prešov vyzýva NDS, aby konala vo veci 2. etapy obchvatu mesta

Prešov 26. júla (TASR) – Občianske združenie (OZ) Náš Prešov vyzýva Národnú diaľničnú spoločnosť (NDS), aby konala vo veci výstavby druhej etapy obchvatu mesta Prešov. Ako uviedli aktivisti na pondelkovom brífingu, Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) im potvrdil, že NDS zatiaľ ministerstvu financií neoznámila zverejnenie aktualizácie štúdie uskutočniteľnosti severného obchvatu Prešova.



"Ministerstvo financií hodnotí štúdie uskutočniteľnosti do 30 kalendárnych dní od oznámenia o ich zverejnení investorom v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. NDS zatiaľ ministerstvu financií neoznámila zverejnenie aktualizácie štúdie uskutočniteľnosti severného obchvatu Prešova s náležitosťami podľa nariadenia vlády. Povinnosť vypracovať hodnotenie štúdie uskutočniteľnosti tak ministerstvu financií zatiaľ nevznikla," citoval zo stanoviska ÚHP René Polačok z OZ Náš Prešov



Podľa jeho slov si NDS nesplnila povinnosť a ÚHP nemá čo hodnotiť. "Čiže podľa toho vyzerá, že augustový termín vypísania tendra je opäť ohrozený," skonštatoval Polačok.



Minulý týždeň sa občianski aktivisti stretli s veľvyslancom Poľskej republiky na Slovensku Krzysztofom Strzalkom, ktorý im dodal ich dopravné dáta.



"Tie hovoria veľmi jasne. V roku 2025 po dobudovaní poľských rýchlostných ciest S17 a S19, ktoré sú súčasťou Via Carpatia, dôjde k nárastu vozidiel smerom na Slovensko o 20.000 vozidiel denne. Sú to údaje, ktoré sú z Poľska a chýbajú tam dáta ešte z Bieloruska. To znamená, že tých áut bude oveľa viac. Požiadali sme aj maďarskú stranu o dáta. Dáta ukazujú, že aké veľmi dôležité je začať s budovaním celej R4," skonštatoval člen OZ Náš Prešov Ján Benko.



Podľa ďalšieho z členov, Jána Fecka, budú ďalej konať a pripravujú materiál, ktorý posúdi zdravotné riziká cestnej dopravy nielen čo sa týka úseku v Prešove, ale aj na celej trase budúcej rýchlostnej cesty R4. "Tento materiál bude slúžiť aj pre Európsku komisiu, kde sa prípadne obrátime," dodal.



Občianski aktivisti v polovici mája odovzdali rezortu dopravy ministerstvu financií petíciu, ktorú podpísalo 4325 ľudí. Žiadajú v nej urýchlenie výstavby druhej etapy rýchlostnej cesty R4, ktorá tvorí severný obchvat Prešova, a následne jej pokračovanie až k hranici s Poľskom.