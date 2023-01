OZ Náš Prešov žiada zastavenie vydávania stavebných povolení

Prešov 4. januára (TASR) - Z dôvodu nekoordinovanej výstavby v lokalite Kráľova hora v Prešove spustilo občianske združenie (OZ) Náš Prešov petíciu. Požadujú, aby do doby vypracovania územno-plánovacej dokumentácie pre danú lokalitu neboli vydávané ďalšie stavebné povolenia. Chcú vyzbierať viac ako 1000 podpisov, aby sa ňou zaoberalo mestské zastupiteľstvo.



Poukazujú na to, že cesta v spomínanej lokalite v súčasnej podobe nespĺňa dopravné a hygienické normy, nedostatočná je jej šírka, chýbajú dažďové zvody a podobne. "Pri jej plánovanom preklasifikovaní na miestnu komunikáciu parametre takejto cesty ani v súčasnosti a už vonkoncom po jej dobudovaní a dobudovaní ďalších rodinných domov nebudú spĺňať príslušné normy. Bude dochádzať k dopravným kolíziám aj ohrozovaniu chodcov. Predovšetkým to bude jediná prístupová cesta pre približne 1100 rodinných domov vybudovaných v lokalite Kráľova hora," tvrdia petičiari z OZ Náš Prešov.



Petícia za dočasné zastavenie vydávania ďalších stavebných povolení mestom Prešov na výstavbu sa týka lokalít nad Rúrkami I a Sídliska III a Mladosť, v zóne Prešov-Kráľova hora, Rúrky II a Hnevlivá dolina.



Podľa petičiarov je nutné vo vypracovanej územno-plánovacej dokumentácii naplánovať aj ďalšie komunikácie vedúce z a do lokality Kráľova hora, Rúrky II a Hnevlivá dolina a začať ich aj realizovať ešte pred ďalším rozširovaním výstavby v daných lokalitách. Respektíve to mať ako požiadavku na súkromných investorov pred povolením stavby.



Ako pre TASR uviedla hovorkyňa mesta Prešov Terézia Rácová, komunikácia, ktorá vedie na Kráľovu horu, je súčasťou stavby R4 - Severný obchvat mesta Prešov - I. etapa. Jej stavebným objektom je prístupová komunikácia k južnému portálu tunela Bikoš, ktorej prvý úsek bol zrealizovaný. Komunikácia sa nachádza na pozemkoch vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti. Informáciou o jej skolaudovaní však mesto podľa jeho hovorkyne nedisponuje, keďže túto stavbu povoľovalo ministerstvo dopravy.



"Obstaranie územného plánu zóny a jeho následné schválenie je v kompetencii mestského zastupiteľstva. V súčasnosti mesto Prešov neobstaráva spracovanie urbanistickej štúdie v predmetných lokalitách ani územného plánu zóny Kráľova hora," uviedla Rácová.



V zmysle platného ÚPN mesta Prešov sú lokality nad Sídliskom III po katastrálnu hranicu s mestom Veľký Šariš a lokality Rúrky a Hnevlivá dolina určené ako navrhovaná obytná plocha rodinných domov.