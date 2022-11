OZ Nestačí len prežiť chce znevýhodneným zlepšiť spoločenský život

Košice 25. novembra (TASR) - Vytvoriť príležitosti na spoločenský život deťom a mladým dospelým ľuďom so zdravotným znevýhodnením je cieľom košického občianskeho združenia (OZ) Nestačí len prežiť. Prispieť má k tomu aj časť výťažku z charitatívneho predaja monografií a kalendára fotografa a cestovateľa Filipa Kuliseva. Knižnica pre mládež mesta Košice okrem piatkovej autorskej besedy pripravila aj premietanie jeho dokumentárneho filmu Amazing Planet.



Ako pre TASR uviedla predsedníčka OZ Petra Schréterová, evidujú málo spoločenských príležitostí pre deti a mladých dospelých, na ktorých by sa mohli stretávať so širokou verejnosťou. Výťažok chcú použiť práve na prípravu takýchto kultúrnych či športových podujatí. "Podľa nás by bolo dobré, aby deti so zdravotným znevýhodnením mali v budúcnosti vytvorenú komunitu a možnosť dostať sa na rôzne podujatia. Nechceme, aby išlo o takzvanú pozitívnu diskrimináciu. Chceme organizovať podujatia, ktoré by boli prístupné úplne pre všetkých, ako napríklad bowlingový turnaj, vianočnú kapustnicu či nejaký výlet," dodala členka OZ Michaela Vlasáková.



Riaditeľka knižnice Kamila Prextová priblížila, že Kulisev bude počas autorskej besedy rozprávať o nezvyčajných zážitkoch zo svojich ciest. Uvedený film podľa jej slov prináša pohľady na fascinujúce krásy našej planéty vrátane dronom zachytených detailov. "Kulisev vo filme zachytáva najstaršiu púšť sveta Namib Naukluft v Namíbii, skvosty Tonga pred výbuchom ničivej sopky alebo farebnú jeseň v Severnej Kórei či dych vyrážajúce ľadovce na Špicbergoch a Antarktíde. Nechýbajú ani zábery na pláne Islandu, Severný pól či adrenalínové šnorchlovanie medzi medúzami," spresnila. Keďže má podujatie aj charitatívny rozmer, považuje ho ešte za hodnotnejšie.



Podujatie sa uskutoční v pobočke knižnice LitPark v piatok o 17.00 h.