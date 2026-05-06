OZ Okáčik v Žiari nad Hronom pripravuje zážitkový art workshop
Autor TASR
Žiar nad Hronom 6. mája (TASR) - Žiarske občianske združenie (OZ) Okáčik pripravuje aj počas tohtoročného leta inkluzívny výtvarný workshop. V rámci projektu Svet s tebou ma baví, ktorého 15. ročník práve prebieha, chystá celoslovenský letný rekondičný pobyt, ktorého súčasťou bude aj zážitkový art workshop „Wax Buddy“.
Ako informovala Ľubica Mokrošová z OZ Okáčik, hlavným pilierom projektu je búranie bariér prostredníctvom priateľstva. Počas workshopu budú deti v tímoch tvoriť s pomocou zdravých rovesníkov alebo dobrovoľníkov. Ich dielo tak bude výsledkom spoločného dialógu a vzájomnej podpory.
Mokrošová dodala, že počas workshopu vznikne 20 originálnych diel, ktoré budú hmatateľným dôkazom, že umenie nepozná hranice. Ukážu, že s pomocou kamaráta - svojho „buddyho“ - dokáže každé dieťa tvoriť zázraky. Združenie sa aktuálne snaží prostredníctvom dobročinnej výzvy získať finančné prostriedky na nákup materiálu potrebného na techniku voskovej batiky. Projekt vyvrcholí vernisážou, každý účastník získa certifikát ako pamiatku na spoločne prežité chvíle.
OZ Okáčik zo Žiaru nad Hronom už 22 rokov pomáha v inkluzívnom prostredí zdravotne a sociálne znevýhodneným deťom, mládeži i dospelým vzdelávať sa, rozvíjať talent, sebavedomie a dôveru vo vlastné schopnosti pre každodenný život.
