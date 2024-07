Post Bellum organizuje piaty ročník memoriálu Stopami ukrývaných detí

Bratislava 15. júla (TASR) - Občianske združenie (OZ) Post Bellum organizuje v dňoch od 21. do 28. júla piaty ročník memoriálu Stopami ukrývaných detí. Cieľom memoriálu, idúceho po stopách príbehu židovských detí Eliho a Esti, si je počas pešej výpravy na trase dlhej viac ako 110 kilometrov pripomenúť osudy ľudí, ktorým sa podarilo prežiť druhú svetovú vojnu. TASR o tom informovala riaditeľka Post Bellum Sandra Polovková.



Na memoriál sa prihlásilo vyše 50 účastníkov. "Toto spomienkovo-vzdelávacie podujatie kombinuje oral history, zážitok z dlhého putovania v skupine a spoznávanie často nepoznaných miest, ktoré sú spojené s holokaustom a Slovenským národným povstaním. Budeme kráčať miestami, ktoré sú späté so životom pamätníka Eliho Vaga, jeho sestry Esti, ich ďalšej rodiny a priateľov. Zastavujeme na miestach, kde ako deti žili, ukrývali sa, alebo na historických a pamätných miestach, ktoré sú spojené s naším bojom proti fašizmu a rasovej diskriminácii," priblížila Polovková.



Memoriál začína v nedeľu 21. júla o 18.00 h kultúrnym podujatím vo Vrútkach. "Tento rok si pripomíname 80. výročie SNP. Už tradične sú medzi účastníkmi memoriálu ľudia, ktorých predkovia boli v protifašistickom odboji, či prežili holokaust, pedagógovia, novinári, ľudia so záujmom o naše dejiny, ale aj tí, ktorí sa na pochod vydávajú s rovnakou motiváciou ako napríklad na turisticky atraktívnu Cestu hrdinov SNP," dodala Polovková.



Súčasťou týždeň trvajúceho vyše 110-kilometrového pochodu z Vrútok do Čierneho Balogu bude aj pietne podujatie v Kremničke či v sobotu 27. júla záverečné kultúrne podujatie v klube Bombura v Brezne.