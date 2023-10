OZ Priatelia stonožky darovalo 10 oddeleniam FNsP Žilina 3885 eur

Žilina 27. októbra (TASR) - Občianske združenie (OZ) Priatelia stonožky darovalo desiatim oddeleniam Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) v Žiline finančný dar vo výške v hodnote 3885 eur z výťažku z minuloročného predaja vianočných pohľadníc. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Lenka Záteková.



Podľa riaditeľa nemocnice Eduarda Dorčíka nájdu tento rok pacienti a zamestnanci sviatočné pozdravy v ambulantnej aj lôžkovej časti fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, na oddelení neurológie, chirurgie, ortopédie, centrálnej sterilizácie, gynekológie a pôrodníctva, klinickej a radiačnej onkológie a tiež v Dome ošetrovateľskej starostlivosti. "Z vyzbieraných financií môžeme zakúpiť pomôcky alebo potrebné vybavenie priamo na konkrétne oddelenie, na ktorom si záujemcovia kúpia vianočné pozdravy," uviedol.



Predsedníčka OZ Daniela Popluhárová pripomenula, že v spolupráci so zakladateľkou myšlienky, Bělou Grand Jensen z Nórska, sa do maľovania vianočných pohľadníc zapájali deti zo žilinských škôl od roku 1994. "Dlhoročne s nami intenzívne spolupracuje Základná škola Jarná a Základná umelecká škola Ferka Špániho v Žiline, odkiaľ pochádzajú aj tohtoročné obrázky," doplnila Popluhárová s tým, že sú pravdepodobne posledné.



"Nepodarilo sa nám nájsť dobrovoľníkov, ktorí by mali záujem pokračovať v našom poslaní bez nároku na akúkoľvek finančnú odmenu. Náš tím je už vo vyššom veku, robíme to nezištne a nie je v našich silách realizovať všetky potrebné aktivity," uzavrela predsedníčka OZ.



Projekt ručne maľovaných vianočných pohľadníc pomáha žilinskej nemocnici od roku 2002. OZ Priatelia Stonožky podporilo počas tejto doby rozvoj oddelení FNsP v Žiline finančnými darmi v celkovej výške 125.969,88 eura a 3156 USD.