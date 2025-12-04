< sekcia Regióny
OZ Proti prúdu predstavilo kalendár Pouličný sprievodca Slovenskom
Autor TASR
Bratislava 4. decembra (TASR) - Občianske združenie (OZ) Proti prúdu predstavilo vo štvrtok v Bratislave kalendár Nota bene - Pouličný sprievodca Slovenskom. TASR o tom informovali z občianskeho združenia. Kalendár každoročne pomáha predajcom Nota bene prekonať náročné zimné obdobie.
„Kalendár vznikol vďaka spolupráci 13 ilustrátorov, z ktorých každý ilustroval jedno slovenské mesto, v ktorom sa predáva Nota bene. Každá ilustrácia je prepojená s jedinečným príbehom predajcu a jeho mesta,“ priblížilo občianske združenie.
Podujatie je súčasťou kampane Pomôžte predajcom Nota bene nájsť trvalú adresu. Jej cieľom je získať nové nájomné byty pre ľudí bez domova v Bratislave a finančnú pomoc na ich prevádzku v rámci programu Bývanie Nota bene. Za deväť rokov získal 37 nájomných bytov pre 47 ľudí.
