OZ Proti prúdu predstavilo kalendár Pouličný sprievodca Slovenskom

Na snímke zľava herečka Zuzana Vačková , riaditeľka o.z. Proti prúdu Nina Beňová a moderátor Juraj Holub kľúčmi symbolicky uvádzajú do života kalendár Nota Bene na rok 2026 v priestoroch YMCA v Bratislave vo štvrtok 4. decembra 2025. Foto: TASR - Dano Veselský

Podujatie je súčasťou kampane Pomôžte predajcom Nota bene nájsť trvalú adresu.

Autor TASR
Bratislava 4. decembra (TASR) - Občianske združenie (OZ) Proti prúdu predstavilo vo štvrtok v Bratislave kalendár Nota bene - Pouličný sprievodca Slovenskom. TASR o tom informovali z občianskeho združenia. Kalendár každoročne pomáha predajcom Nota bene prekonať náročné zimné obdobie.

„Kalendár vznikol vďaka spolupráci 13 ilustrátorov, z ktorých každý ilustroval jedno slovenské mesto, v ktorom sa predáva Nota bene. Každá ilustrácia je prepojená s jedinečným príbehom predajcu a jeho mesta,“ priblížilo občianske združenie.

Podujatie je súčasťou kampane Pomôžte predajcom Nota bene nájsť trvalú adresu. Jej cieľom je získať nové nájomné byty pre ľudí bez domova v Bratislave a finančnú pomoc na ich prevádzku v rámci programu Bývanie Nota bene. Za deväť rokov získal 37 nájomných bytov pre 47 ľudí.
