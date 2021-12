OZ Seniori v pohybe pripravuje online predvianočné knižné stretnutie

Bratislava 11. decembra (TASR) – Občianske združenie (OZ) Seniori v pohybe pripravuje pre bratislavských seniorov online predvianočné knižné stretnutie. Ako pre TASR povedala zakladateľka združenia Eva Soldánová, pre seniorov sa aj v pandemickom období, poznačenom rôznymi zmenami, snažia pripraviť plnohodnotný program.



"Aktívna staroba otvára široké možnosti k sebarealizácii a hľadaniu zmyslu života. Aktuálne čelíme neuveriteľnému psychickému tlaku a práve sociálna skupina seniorov je veľmi ohrozená. Dôsledky sociálnej izolácie spôsobujú výskyt úzkostných stavov alebo depresií," povedala Soldánová.



Na to, aby aj táto veková skupina mohla opäť tvoriť komunitu a čeliť sociálnej izolácii, je podľa zakladateľky združenia nutné pre nich pripravovať kvalitný voľnočasový program. Soldánová preto poukázala na literárny klub online, na ktorom sa účastníci porozprávajú o knihe, ktorú práve čítajú.



Zdôraznila tiež, že starší ľudia by nemali zabúdať ani na aktívny pohyb, ktorý je veľmi dôležitý na zachovanie kondície. Seniori v pohybe preto radia namiesto použitia výťahu sa prejsť radšej po schodoch. "Trénujte si pamäť vhodnou literatúrou, hádankami a úlohami. Venujte čas sebe a svojim voľnočasovým aktivitám. Starajte sa týmto spôsobom o seba a svoje zdravie," vyzvalo združenie najmä starších ľudí.



Soldánová poukázala na to, že práve prostredníctvom prechádzok seniorom prinášajú priestor na socializáciu spojenú s aktívnym pohybom. V tomto roku sa im podarilo zorganizovať deväť krokových výziev, na ktorých sme spoznali nielen zaujímavé miesta v Bratislave, ale dokopy sme prešli viac ako 90.000 krokov.



Pripomenula, že seniori potrebujú pozornosť a čas. „Práve v adventnom období skúsme spomaliť a v pokoji sa porozprávať s našimi starkými. Opýtať sa na ich zážitky z minulosti a rady do života. Nesmieme zabúdať na históriu a aj vďaka spomienkam môžeme zmeniť svet k lepšiemu,“ dodala zakladateľka združenia.



Najbližší literárny klub pripravujú v piatok (17. 12.) poobede. Záujemcovia sa môžu prihlásiť prostredníctvom e-mailu seniorivpohybe@gmail.com.