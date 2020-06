OZ Svetielko nádeje pomáha ťažko chorým deťom a rodinám už 18 rokov

Banská Bystrica 7. júna (TASR) – Občianske združenie (OZ) Svetielko nádeje pri Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici si v uplynulých dňoch pripomenulo 18. výročie svojho vzniku. Za tie roky pomohlo viac ako 650 ťažko chorým deťom a ich rodinám. TASR o tom informoval Marek Michalčík, ktorý s OZ spolupracuje už niekoľko rokov.



"Svetielko nádeje vnímam ako vyzretú organizáciu, ktorá pomáha prekonávať ľuďom to najťažšie životné obdobie späté s ťažkou vážnou chorobou dieťaťa. V súčasnosti sa u nás darí vyliečiť až 80 percent prípadov. Deťom pomáhame v liečbe a jej nadstavbe," konštatoval Michalčík s tým, že Svetielko nádeje nevníma ako obyčajnú organizáciu.



Podľa predsedu a spoluzakladateľa združenia Pavla Biciana pôvodným zámerom OZ bolo potešiť onkologicky choré deti plnením želaní, chceli im uľahčiť prežívanie ťažkej situácie. "Následne sme zisťovali potreby rodín s ťažko chorými deťmi a začali ich napĺňať," spomína Bician.



Svetielko nádeje sa odvtedy rozvinulo do organizácie so širokým portfóliom poskytovanej pomoci. Dnes poskytuje komplexnú starostlivosť deťom i mladistvým s onkologickým alebo iným vážnym ochorením a ich rodinám. Tú poskytuje najmä v Banskobystrickom a Žilinskom kraji. Okrem toho sa usiluje pozitívne vplývať na verejnosť, aby ostatní ľudia dokázali citlivo vnímať ich situáciu a vytvárali pre nich prostredie porozumenia, prijatia a pomoci.



Podľa Michalčíka medzi kľúčové projekty OZ patria služby psychosociálneho tímu na detskej onkológii v Banskej Bystrici, detský mobilný hospic - jediný na strednom Slovensku, bezplatná prepravná služba, bezplatné ubytovanie pre sprevádzajúce osoby detských onkopacientov, pilotný projekt kanisterapie za pomoci špeciálne vycvičených psov a ďalšie.



Pri príležitosti 18. výročia vzniku OZ Svetielko nádeje predseda odovzdal ocenenie dlhoročnej spolupracovníčke, zdravotnej sestre Jolane Jančovej za obetavú a profesionálnu službu pre ťažko choré deti.



"Tento rok vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia za rok zdravotných sestier. Ocenili sme našu kolegyňu, ktorá obetovala pre Svetielko nádeje veľmi veľa a je pri nás a pri deťoch v dobrých i horších časoch. Práve vďaka takým ľuďom môžeme rozdávať nádej a praktickú pomoc už 18 rokov," zdôraznil Bician.