< sekcia Regióny
OZ Vagus: Noc vonku upozorní na problémy ľudí bez domova v 15 mestách
Do organizácie podujatia sa zapája deväť subjektov vrátane kultúrnych centier, dobrovoľníckych tímov, škôl a samospráv.
Autor TASR
Bratislava 22. novembra (TASR) - Osvetovo-aktivistické podujatie Noc vonku, ktorého cieľom je upozorniť na chudobu a situáciu ľudí bez domova na Slovensku, sa vo štvrtok (26. 11.) uskutoční v 15 mestách. Verejnosť vyzýva, aby sa na jednu noc vzdala pohodlia svojho domova a prespala pod holým nebom. Prvýkrát bude súčasťou podujatia aj odborná konferencia zameraná na systémové riešenia bezdomovectva. TASR o tom informovala výkonná riaditeľka občianskeho združenia (OZ) Vagus Alexandra Reháčková.
Do organizácie podujatia sa zapája deväť subjektov vrátane kultúrnych centier, dobrovoľníckych tímov, škôl a samospráv. Uskutoční sa napríklad v Bratislave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici, Prešove či Košiciach. Každý zo zapojených subjektov pripravuje vlastný sprievodný program.
Novinkou tohtoročného podujatia bude neverejná odborná konferencia venovaná systémovým riešeniam bezdomovectva. Zúčastnia sa na nej zástupcovia štátnej správy, samospráv, súkromného sektora aj občianskej spoločnosti.
V Bratislave sa verejný program začne o 19.00 h v Novej Cvernovke živým nahrávaním relácie ADELA trochu inak s Adelou Vinczeovou. Nasledovať budú vystúpenia štyroch osobností, ktoré predstavia rôzne pohľady na chudobu. O 21.00 h vystúpi Nora Ibsenová acoustic (Fallgrapp). Podujatie vyvrcholí spoločným prespaním v Parku pod Palmou. Ráno sú pre účastníkov pripravené raňajky v Skrytom bare. Účasť je bezplatná aj pre ľudí, ktorí sa nerozhodnú prespať vonku.
Organizátori zároveň upozorňujú na problémy s dostupnosťou bývania. „Pre ľudí s nízkym príjmom môže aj jeho náhly výpadok spôsobený chorobou či nečakanou stratou práce postupne vyústiť až do straty bývania,“ uviedli. Podľa údajov Štatistického úradu SR bolo v roku 2025 chudobou alebo sociálnym vylúčením ohrozených 16,7 percenta obyvateľov Slovenska, teda viac ako 895.000 ľudí. Samotná príjmová chudoba ohrozovala 12,2 percenta populácie, takmer 652.000 ľudí.
OZ Vagus pripomína, že riešenia na predchádzanie a ukončovanie bezdomovectva sú definované v národnej koncepcii. Podľa združenia ich však štát dostatočne neuplatňuje. Ľudia v núdzi tak podľa organizácie naďalej zostávajú odkázaní na pomoc mimovládnych organizácií, ktorých kapacity sú obmedzené.
Do organizácie podujatia sa zapája deväť subjektov vrátane kultúrnych centier, dobrovoľníckych tímov, škôl a samospráv. Uskutoční sa napríklad v Bratislave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici, Prešove či Košiciach. Každý zo zapojených subjektov pripravuje vlastný sprievodný program.
Novinkou tohtoročného podujatia bude neverejná odborná konferencia venovaná systémovým riešeniam bezdomovectva. Zúčastnia sa na nej zástupcovia štátnej správy, samospráv, súkromného sektora aj občianskej spoločnosti.
V Bratislave sa verejný program začne o 19.00 h v Novej Cvernovke živým nahrávaním relácie ADELA trochu inak s Adelou Vinczeovou. Nasledovať budú vystúpenia štyroch osobností, ktoré predstavia rôzne pohľady na chudobu. O 21.00 h vystúpi Nora Ibsenová acoustic (Fallgrapp). Podujatie vyvrcholí spoločným prespaním v Parku pod Palmou. Ráno sú pre účastníkov pripravené raňajky v Skrytom bare. Účasť je bezplatná aj pre ľudí, ktorí sa nerozhodnú prespať vonku.
Organizátori zároveň upozorňujú na problémy s dostupnosťou bývania. „Pre ľudí s nízkym príjmom môže aj jeho náhly výpadok spôsobený chorobou či nečakanou stratou práce postupne vyústiť až do straty bývania,“ uviedli. Podľa údajov Štatistického úradu SR bolo v roku 2025 chudobou alebo sociálnym vylúčením ohrozených 16,7 percenta obyvateľov Slovenska, teda viac ako 895.000 ľudí. Samotná príjmová chudoba ohrozovala 12,2 percenta populácie, takmer 652.000 ľudí.
OZ Vagus pripomína, že riešenia na predchádzanie a ukončovanie bezdomovectva sú definované v národnej koncepcii. Podľa združenia ich však štát dostatočne neuplatňuje. Ľudia v núdzi tak podľa organizácie naďalej zostávajú odkázaní na pomoc mimovládnych organizácií, ktorých kapacity sú obmedzené.