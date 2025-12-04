< sekcia Regióny
OZ Vagus spustilo finančnú zbierku na jedlo pre ľudí bez domova
Občianske združenie, ktoré v Bratislave prevádzkuje denné centrum Domec, poukazuje na to, že v hlavnom meste žije približne 4500 ľudí bez domova.
Autor TASR
Bratislava 4. decembra (TASR) - Občianske združenie (OZ) Vagus spustilo online finančnú zbierku na jedlo pre ľudí bez domova. Okrem potravín má zabezpečiť aj personálne kapacity a prevádzku služieb, ktoré mnohým často zachraňujú život. TASR o tom informovala riaditeľka združenia Alexandra Kárová.
Občianske združenie, ktoré v Bratislave prevádzkuje denné centrum Domec, poukazuje na to, že v hlavnom meste žije približne 4500 ľudí bez domova, avšak sociálne služby pre túto skupinu obyvateľstva nepokrývajú ani 20 percent z celkového počtu. Znamená to, že väčšina ľudí nemá pravidelný prístup k jedlu a pokrytiu ďalších základných ľudských potrieb.
„Denné centrum Domec navštívilo minulý rok 1454 ľudí, z toho až 439 využilo naše služby po prvýkrát. V zimných mesiacoch vždy zažívame najväčší nápor a pred denným centrom sa od skorého rána tvoria rady. Jednoznačne najvyhľadávanejšou službou je jedáleň,“ priblížila Kárová.
V Domci ročne vydajú takmer 80.000 porcií jedla. Okrem teplého obeda tam ľudia nachádzajú bezpečný priestor na oddych, možnosť osprchovať sa, dostať základné ošetrenie či vymeniť si oblečenie za čisté a suché. Denne ponúkne centrum teplé jedlo 120 ľuďom, ktorí si ho z rôznych príčin nemôžu dovoliť. Medzi nimi osamelí seniori, ženy utekajúce pred násilím či odchovanci z detských domovov.
Zbierka je spustená na webovej stránke www.zima.vagus.sk.
