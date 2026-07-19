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OZ Zelenáči sa stará o krajšie Hanušovce nad Topľou
Podľa dobrovoľníka a viceprimátora mesta Jozefa Vargu vznikla iniciatíva asi pred šiestimi rokmi.
Autor TASR
Hanušovce nad Topľou 19. júla (TASR) - O zeleň, kvetinovú výzdobu či výsadbu stromov v Hanušovciach nad Topľou sa už niekoľko rokov starajú aj dobrovoľníci z občianskeho združenia (OZ) Zelenáči. Približne desaťčlenná skupina pravidelne vysádza, kosí či polieva zeleň v meste.
Podľa dobrovoľníka a viceprimátora mesta Jozefa Vargu vznikla iniciatíva asi pred šiestimi rokmi. Jednou z prvých väčších aktivít bola jesenná výsadba 4000 cibúľ tulipánov. „Keď na jar zakvitli, boli krásne a farebné. Ľuďom to urobilo veľkú radosť, preto sme si povedali, že budeme pokračovať a vytvoríme občianske združenie,“ priblížil pre TASR Varga, ktorý je vyučeným záhradníkom.
Dobrovoľník Miloš Kmec doplnil, že Zelenáči vznikli aj ako spôsob, ktorým sa chceli členovia miestneho folklórneho súboru odvďačiť mestu za podporu. Spočiatku vysádzali najmä kvety, aby mesto rozkvitlo už na jar. Postupne pribudli letničky, jesenná a veľkonočná výzdoba, starostlivosť o stromy, kosenie, strihanie, pletie, polievanie a zavlažovanie. Pomáhajú tiež s natieraním lavičiek a podľa možností aj s dopĺňaním mestského mobiliára.
Zelenáči sa starajú približne o šesť lokalít. Pracujú najmä v okolí kaštieľa, pri Pamätníku SNP a na pešej zóne. Podľa potreby pomáhajú aj na ďalších miestach. Pred podujatiami upravujú okolie pamätníka, počas obdobia Pamiatky zosnulých kosia a čistia priestory pri dome smútku. Rozsah ich práce sa mení podľa sezóny, počasia a pripravovaných mestských podujatí.
Kmec priblížil, že počas horúcich dní polievajú rastliny najmä vo večerných a nočných hodinách. Priebežne zabezpečujú aj kosenie a úpravu porastov. Množstvo času, ktoré prácam venujú, závisí od ročného obdobia a aktuálnych potrieb.
Približne pred štyrmi rokmi sa k Zelenáčom pridal aj Ján Kmec. Na dobrovoľníckej činnosti ho oslovila najmä možnosť pohybu po administratívnej práci, ale aj viditeľné výsledky, ktoré po skupine v meste zostávajú. „Sme radi, že po nás niečo vidno,“ povedal Kmec. Počas leta sa podľa neho brigády konajú takmer denne alebo každý druhý deň. Dobrovoľníci si prácu rozdeľujú podľa svojich schopností. „Robíme to najmä pre mesto, aby si ľudia mohli sadnúť na lavičku, pozerať sa na kvitnúce kvety a cítiť sa tam dobre,“ skonštatoval Kmec.
Medzi členmi združenia sú podľa Vargu aj mestskí poslanci a zamestnanci samosprávy. Dobrovoľníckym aktivitám sa venujú vo voľnom čase, počas dovolenky alebo po skončení pracovných povinností. „Vždy sa nájdu ľudia, ktorí chcú prísť a urobiť niečo pekné pre naše malé mesto,“ uviedol Varga. Najväčším podporovateľom združenia je mesto, ktoré mu na základe žiadosti poskytuje dotácie. Zelenáči sa zároveň uchádzajú o podporu v menších grantových výzvach. Získané financie využívajú na nákup rastlín, údržbu zelene a skrášľovanie verejných priestorov.
Podľa dobrovoľníka a viceprimátora mesta Jozefa Vargu vznikla iniciatíva asi pred šiestimi rokmi. Jednou z prvých väčších aktivít bola jesenná výsadba 4000 cibúľ tulipánov. „Keď na jar zakvitli, boli krásne a farebné. Ľuďom to urobilo veľkú radosť, preto sme si povedali, že budeme pokračovať a vytvoríme občianske združenie,“ priblížil pre TASR Varga, ktorý je vyučeným záhradníkom.
Dobrovoľník Miloš Kmec doplnil, že Zelenáči vznikli aj ako spôsob, ktorým sa chceli členovia miestneho folklórneho súboru odvďačiť mestu za podporu. Spočiatku vysádzali najmä kvety, aby mesto rozkvitlo už na jar. Postupne pribudli letničky, jesenná a veľkonočná výzdoba, starostlivosť o stromy, kosenie, strihanie, pletie, polievanie a zavlažovanie. Pomáhajú tiež s natieraním lavičiek a podľa možností aj s dopĺňaním mestského mobiliára.
Zelenáči sa starajú približne o šesť lokalít. Pracujú najmä v okolí kaštieľa, pri Pamätníku SNP a na pešej zóne. Podľa potreby pomáhajú aj na ďalších miestach. Pred podujatiami upravujú okolie pamätníka, počas obdobia Pamiatky zosnulých kosia a čistia priestory pri dome smútku. Rozsah ich práce sa mení podľa sezóny, počasia a pripravovaných mestských podujatí.
Kmec priblížil, že počas horúcich dní polievajú rastliny najmä vo večerných a nočných hodinách. Priebežne zabezpečujú aj kosenie a úpravu porastov. Množstvo času, ktoré prácam venujú, závisí od ročného obdobia a aktuálnych potrieb.
Približne pred štyrmi rokmi sa k Zelenáčom pridal aj Ján Kmec. Na dobrovoľníckej činnosti ho oslovila najmä možnosť pohybu po administratívnej práci, ale aj viditeľné výsledky, ktoré po skupine v meste zostávajú. „Sme radi, že po nás niečo vidno,“ povedal Kmec. Počas leta sa podľa neho brigády konajú takmer denne alebo každý druhý deň. Dobrovoľníci si prácu rozdeľujú podľa svojich schopností. „Robíme to najmä pre mesto, aby si ľudia mohli sadnúť na lavičku, pozerať sa na kvitnúce kvety a cítiť sa tam dobre,“ skonštatoval Kmec.
Medzi členmi združenia sú podľa Vargu aj mestskí poslanci a zamestnanci samosprávy. Dobrovoľníckym aktivitám sa venujú vo voľnom čase, počas dovolenky alebo po skončení pracovných povinností. „Vždy sa nájdu ľudia, ktorí chcú prísť a urobiť niečo pekné pre naše malé mesto,“ uviedol Varga. Najväčším podporovateľom združenia je mesto, ktoré mu na základe žiadosti poskytuje dotácie. Zelenáči sa zároveň uchádzajú o podporu v menších grantových výzvach. Získané financie využívajú na nákup rastlín, údržbu zelene a skrášľovanie verejných priestorov.