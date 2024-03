OZ Zlatá cesta vyhlásilo dve výzvy pre obce na investičné projekty

Prenčov 4. marca (TASR) - Občianske združenie (OZ) Zlatá cesta vyhlásilo dve výzvy, v rámci ktorých môžu získať obce a združenia obcí na území okresov Banská Štiavnica a Krupina finančné prostriedky na realizáciu svojich investičných projektov. Podľa manažérky Miestnej akčnej skupiny (MAS) Zlatá cesta Janky Bačíkovej v rámci nich medzi žiadateľov rozdelia približne 566.000 eur.



Ako priblížila Bačíková, prvá výzva je zameraná na vytváranie, zlepšovanie alebo rozširovanie miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry. "Môže ísť o projekty, ktoré sa týkajú výstavby či rekonštrukcie detských ihrísk, športovísk, amfiteátrov. Môžu to byť domy smútku, kultúrne domy či aktivity súvisiace so zvyšovaním kvality života obyvateľov," uviedla Bačíková.



Obce môžu svoje žiadosti podávať prostredníctvom systému ITMS do 26. apríla. V rámci tohto opatrenia bude podľa manažérky prerozdelených približne 266.000 eur.



Druhá výzva je podľa Bačíkovej zameraná na vytváranie, zlepšovanie alebo rozširovanie všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie. Ide o aktivity, ktoré súvisia s miestnymi komunikáciami, výstavbou či rekonštrukciou mostov, parkovísk, autobusových zastávok a podobne.



Žiadosti môžu záujemcovia podávať do 3. mája. Bačíková dodala, že v rámci tohto opatrenia prerozdelia medzi žiadateľov približne 300.000 eur.