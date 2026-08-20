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OZ Znepokojené matky žiada nové miesto na prechádzanie na Šancovej
Nové miesto na prechádzanie má byť vytvorené na mieste, kde sa pripájajú ulice Ľadová a Beskydská.
Autor TASR
Bratislava 20. augusta (TASR) - Šancová ulica v Bratislave potrebuje nové miesto na prechádzanie. Upozorňuje na to občianske združenie Znepokojené matky odvolávajúc sa na svoj výskum. Vyplynula z neho nielen potreba nového priechodu pre chodcov, ale aj ďalšie stavebné úpravy pre bezpečnejší pohyb peších. Hlavné mesto ubezpečilo, že pracuje na novom svetelne riadenom mieste na prechádzanie. Stavenisko má odovzdať zhotoviteľovi už v piatok (21. 8.).
Nové miesto na prechádzanie má byť vytvorené na mieste, kde sa pripájajú ulice Ľadová a Beskydská. Združenie poukazuje na to, že v tomto úseku ulice nie je viac ako 400 metrov žiadna možnosť prejsť cez cestu, pričom dochádza k častému prebiehaniu cez štvorprúdovú komunikáciu. Priechod bol pritom podľa združenia jednou z požiadaviek petície z roku 2023.
„Robili sme sčítanie pohybu a meranie prekračovania rýchlosti vodičmi. V tomto mieste priechod ľuďom chýba, mnohí si skracujú cestu a riskujú pri tom život,“ približuje Ivana Nemethová zo združenia.
Z výskumu vyplynulo, že počas rannej špičky prebehuje cez ulicu priemerne viac ako 25 ľudí, v poobednej špičke viac ako 34 ľudí. Z demografického hľadiska tvoria desať percent z prebiehajúcich ľudí deti do 14 rokov (vrátane detí v kočíku) a takmer 14 percent ľudia nad 65 rokov.
Výskum mal tiež poukázať na ďalšie kolízne situácie, nevhodné nastavenie semaforov a nedostatočnú infraštruktúry pre cyklodopravu. Napríklad najčastejšia kolízna situácia na priechode na Račianskom mýte bolo prebiehanie chodcov na červenú (41-krát), čo môže podľa združenia indikovať nevhodne nastavený interval na semafore, kde majú chodci len desať sekúnd. Ide pritom podľa združenia o frekventovanú pešiu trasu.
Z merania rýchlosti vozidiel zasa podľa združenia vyplýva, že prekračovanie povoleného limitu 50 kilometrov za hodinu (km/h) dochádza výrazne častejšie v poobednej špičke, a to priemerne viac ako 100 prekročení za hodinu. „Rýchlosť prekračujú vodiči áut a motoriek, v ojedinelých prípadoch aj MHD,“ podotýka Nemethová s tým, že približne v 15-percentách prípadoch vodiči prekračujú rýchlosť o viac ako 10 či 20 km/h, pričom u motocyklistu namerali rýchlosť 95 km/h.
Hlavné mesto v reakcii pre TASR potvrdilo, že pre zvýšenie bezpečnosti chodcov v danej lokalite pracuje na vybudovaní nového svetelne riadeného miesta. „Stavenisko má byť zhotoviteľovi odovzdané už zajtra, teda v piatok 21. augusta, kedy sa začne aj s prácami,“ uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla.
Prebiehajúce práce nemajú mať podľa magistrátu dosah na dopravu. Pre chodcov budú v súvislosti s nutnou rozkopávkou chodníkov zabezpečené obchádzkové trasy.
Nové miesto na prechádzanie má byť vytvorené na mieste, kde sa pripájajú ulice Ľadová a Beskydská. Združenie poukazuje na to, že v tomto úseku ulice nie je viac ako 400 metrov žiadna možnosť prejsť cez cestu, pričom dochádza k častému prebiehaniu cez štvorprúdovú komunikáciu. Priechod bol pritom podľa združenia jednou z požiadaviek petície z roku 2023.
„Robili sme sčítanie pohybu a meranie prekračovania rýchlosti vodičmi. V tomto mieste priechod ľuďom chýba, mnohí si skracujú cestu a riskujú pri tom život,“ približuje Ivana Nemethová zo združenia.
Z výskumu vyplynulo, že počas rannej špičky prebehuje cez ulicu priemerne viac ako 25 ľudí, v poobednej špičke viac ako 34 ľudí. Z demografického hľadiska tvoria desať percent z prebiehajúcich ľudí deti do 14 rokov (vrátane detí v kočíku) a takmer 14 percent ľudia nad 65 rokov.
Výskum mal tiež poukázať na ďalšie kolízne situácie, nevhodné nastavenie semaforov a nedostatočnú infraštruktúry pre cyklodopravu. Napríklad najčastejšia kolízna situácia na priechode na Račianskom mýte bolo prebiehanie chodcov na červenú (41-krát), čo môže podľa združenia indikovať nevhodne nastavený interval na semafore, kde majú chodci len desať sekúnd. Ide pritom podľa združenia o frekventovanú pešiu trasu.
Z merania rýchlosti vozidiel zasa podľa združenia vyplýva, že prekračovanie povoleného limitu 50 kilometrov za hodinu (km/h) dochádza výrazne častejšie v poobednej špičke, a to priemerne viac ako 100 prekročení za hodinu. „Rýchlosť prekračujú vodiči áut a motoriek, v ojedinelých prípadoch aj MHD,“ podotýka Nemethová s tým, že približne v 15-percentách prípadoch vodiči prekračujú rýchlosť o viac ako 10 či 20 km/h, pričom u motocyklistu namerali rýchlosť 95 km/h.
Hlavné mesto v reakcii pre TASR potvrdilo, že pre zvýšenie bezpečnosti chodcov v danej lokalite pracuje na vybudovaní nového svetelne riadeného miesta. „Stavenisko má byť zhotoviteľovi odovzdané už zajtra, teda v piatok 21. augusta, kedy sa začne aj s prácami,“ uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla.
Prebiehajúce práce nemajú mať podľa magistrátu dosah na dopravu. Pre chodcov budú v súvislosti s nutnou rozkopávkou chodníkov zabezpečené obchádzkové trasy.