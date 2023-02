OZ Zoborské včely v Nitre chcú ponúkať možnosť prenocovať v apidomčeku

Nitra 3. februára (TASR) - Rozšírenie služieb apidomčeka, dokončenie zavlažovacieho systému vo včelnici či exkurzie pre školy pripravuje na tento rok občianske združenie (OZ) Zoborské včely.



Združeniu sa ešte vlani podarilo získať na apidomoček certifikát regionálneho produktu a okrem doterajších denných návštev plánujeme pridať aj možnosť prenocovania v apidomčeku. "Spolu s medovými raňajkami s výhľadom na celú Nitru to bude celkom zaujímavý zážitok," uviedlo združenie.



V súčasnosti prebiehajú v podzoborskej včelnici viaceré práce. Jednou z aktivít je aj dokončenie zavlažovacieho systému. "Po minulom veľmi suchom roku je to úplná nutnosť. V praxi to znamená položiť asi 900 metrov hadíc a napojiť vyše 200 kvapkovačov," vysvetlili členovia OZ. Ako pripomenuli, včelnica bude aj v tomto roku pripravovať rôzne exkurzie pre deti. "Záujem už ohlásili viaceré školy z Nitry. Okrem toho pripravujeme aj zopár menších i väčších projektov, o ktorých je však ešte príliš skoro hovoriť," informovalo OZ.



Vlani sa združeniu Zoborské včely podarilo vybudovať apidomček a doplniť vybavenie medárne. Zároveň zvýšili počet stromov v ovocnom sade a rozšírili počet členov včelárskeho krúžku. "Nadviazali sme aj spoluprácu so Slovenským poľnohospodárskym múzeom Nitra, takže po rokoch sú vo včelárskom skanzene opäť včely. V rámci organizovaných školských exkurzií sa niečo nové o včelách dozvedelo asi 80 detí," doplnilo OZ.