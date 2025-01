OZBROJENÁ LÚPEŽ: Mladík sa vlámal do dvoch áut a okradol dvoch mužov

Zlaté Moravce 14. januára (TASR) - Zlatomoravskí policajti odhalili muža, ktorý počas uplynulého víkendu vylúpil dve autá a so zbraňou v ruke ohrozoval ďalších dvoch ľudí. Žiadal od nich peniaze aj mobilný telefón, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.



Policajti počas víkendovej služby preverovali dva prípady vlámania sa do auta. Na Školskej ulici stálo zaparkované vozidlo značky Ford, ktoré malo rozbité zadné okno na spolujazdcovej strane. Majiteľka vozidla uviedla, že auto zaparkovala nepoškodené. V blízkosti Fordu stálo aj ďalšie poškodené auto, ktorého majiteľ tiež potvrdil, že auto zaparkoval nepoškodené.







Následne sa na obvodné oddelenie dostavil 30-ročný muž, ktorého v nočných hodinách so zbraňou prepadol neznámy muž. Pýtal od neho peniaze, ktoré mu poškodený zo strachu vydal. Policajti zistili, že páchateľom by mal byť 21-ročný muž, ktorý sa zdržiava v Žitavanoch. Na toho prišiel podať trestné oznámenie aj ďalší 24-ročný muž, ktorému sa páchateľ so zbraňou vyhrážal a pýtal od neho mobilný telefón.



Podozrivý sa policajtom priznal, že sa do vozidiel vlámal spolu s kamarátom. Tiež sa priznal, že v nočných hodinách pod hrozbou zbrane pýtal od 30-ročného muža peniaze.



Vyšetrovateľ Policajného zboru vzniesol v oboch prípadoch mužovi obvinenie za zločin lúpeže, v jednom prípade v súbehu s prečinom nebezpečného vyhrážania. Bol podaný podnet na návrh na jeho vzatie do väzby.