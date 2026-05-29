< sekcia Regióny
Ozbrojená lúpež na Zelenči: Muža s motokrosovou prilbou vypátrali
Obvinený muž je recidivista, v minulosti odsúdený za zločin lúpeže.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Trnava/Zeleneč 29. mája (TASR) - Polícia vypátrala páchateľa minulotýždňovej nočnej ozbrojenej lúpeže na čerpacej stanici na diaľničnom odpočívadle Zeleneč pri Trnave. Kľúčom k vypátraniu podozrivého boli kamerové záznamy a intenzívna operatívna činnosť kriminalistov. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Okresný vyšetrovateľ kriminálnej polície v Trnave obvinil 43-ročného muža z okresu Pezinok zo zločinu lúpeže,“ priblížili policajti. Pod hrozbou zbrane mal od zamestnancov žiadať finančnú hotovosť. Na hlave mal motokrosovú prilbu.
„Pri zadržaní dobrovoľne vydal viacero vecí, ktoré mali súvisieť s lúpežou, vrátane airsoftovej pištole, prilby, rukavíc, ruksaku či oblečenia,“ dodala polícia. Škoda bola vyčíslená na viac ako 3000 eur. Zamestnancom nevznikli žiadne zranenia.
Obvinený muž je recidivista, v minulosti odsúdený za zločin lúpeže. Vyšetrovací spis už smeroval na prokuratúru spolu s podnetom na jeho väzobné stíhanie. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov.
„Okresný vyšetrovateľ kriminálnej polície v Trnave obvinil 43-ročného muža z okresu Pezinok zo zločinu lúpeže,“ priblížili policajti. Pod hrozbou zbrane mal od zamestnancov žiadať finančnú hotovosť. Na hlave mal motokrosovú prilbu.
„Pri zadržaní dobrovoľne vydal viacero vecí, ktoré mali súvisieť s lúpežou, vrátane airsoftovej pištole, prilby, rukavíc, ruksaku či oblečenia,“ dodala polícia. Škoda bola vyčíslená na viac ako 3000 eur. Zamestnancom nevznikli žiadne zranenia.
Obvinený muž je recidivista, v minulosti odsúdený za zločin lúpeže. Vyšetrovací spis už smeroval na prokuratúru spolu s podnetom na jeho väzobné stíhanie. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov.