Utorok 12. máj 2026Meniny má Pankrác
Ozbrojení a maskovaní neznámi páchatelia prepadli sklad v Komárne

Maják, ilustračné foto 14.02.2025. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Autor TASR
Bratislava/Komárno 12. mája (TASR) - Ozbrojení a maskovaní neznámi páchatelia prepadli sklad v Komárne. Zviazali štyroch ľudí a ukradli veľké množstvo elektronických cigariet. Informovala o tom nitrianska krajská polícia na sociálnej sieti.

Pod hrozbou zbrane zviazali štyri tam prítomné osoby, ktorým odcudzili osobné veci. Následne zo skladu odcudzili veľké množstvo elektronických cigariet a z miesta ušli,“ uviedla polícia s tým, že na mieste vykonáva prvotné procesné úkony. „Všetky zložky polície sú nasadené do pátrania po páchateľoch,“ dodala.

Viac informácií poskytne, keď to procesná situácia umožní.
