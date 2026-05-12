Ozbrojení a maskovaní neznámi páchatelia prepadli sklad v Komárne
Autor TASR
Bratislava/Komárno 12. mája (TASR) - Ozbrojení a maskovaní neznámi páchatelia prepadli sklad v Komárne. Zviazali štyroch ľudí a ukradli veľké množstvo elektronických cigariet. Informovala o tom nitrianska krajská polícia na sociálnej sieti.
„Pod hrozbou zbrane zviazali štyri tam prítomné osoby, ktorým odcudzili osobné veci. Následne zo skladu odcudzili veľké množstvo elektronických cigariet a z miesta ušli,“ uviedla polícia s tým, že na mieste vykonáva prvotné procesné úkony. „Všetky zložky polície sú nasadené do pátrania po páchateľoch,“ dodala.
Viac informácií poskytne, keď to procesná situácia umožní.
