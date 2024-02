Ožďany chcú dobudovať kanalizáciu, na projekt budú potrebovať milióny

Ožďany 17. februára (TASR) - Obec Ožďany v okrese Rimavská Sobota pripravuje projekt dobudovania kanalizácie a intenzifikácie čistiarne odpadových vôd (ČOV). Samospráva by chcela po rokoch dobudovať kanalizáciu v centrálnej časti obce, náklady odhaduje na približne päť miliónov eur. Pre TASR to skonštatoval starosta obce Ján Matej.



O financie na dobudovanie kanalizácie sa obec Ožďany neúspešne uchádzala už pred niekoľkými rokmi, nový projekt začala pripravovať v roku 2023. V súčasnosti uzatvára proces verejného obstarávania, zákazka zahŕňala vypracovanie projektovej dokumentácie, vykonanie revízie existujúcej kanalizácie a jej dobudovanie i rekonštrukciu ČOV.



Obec Ožďany má vyše 1600 obyvateľov a skladá sa z viacerých miestnych častí. "Dokopy máme približne 600 domov, v hlavnej časti obce je približne 400. Z nich je momentálne na kanalizáciu napojených približne 200 až 250 domácností," priblížil starosta s tým, že dobudovaním kanalizácie by sa na sieť podarilo napojiť všetky domy v hlavnej časti obce.



Súčasťou projektu má byť aj intenzifikácia už existujúcej ČOV, ktorá si po približne dvoch desaťročiach podľa starostu vyžaduje rozsiahlejšiu rekonštrukciu. Potrebné je aj zvýšenie jej kapacity, v ostatných rokoch totiž v obci pribudla nová lokalita individuálnej bytovej výstavby. "Z 26 pozemkov sa predali všetky a už tam stojí 17 domov, na jar by sa malo začať stavať ďalších päť," dodal Matej.



Celkové náklady na dobudovanie kanalizácie a rekonštrukciu ČOV samospráva odhaduje na približne päť miliónov eur, konečnú sumu ukáže až výsledok verejného obstarávania. Na financovanie projektu sa chce obec uchádzať o dotáciu. "Je tu perspektíva, že by sme peniaze mohli získať. Tých 300.000 až 400.000 eur na spoluúčasť máme pripravených," skonštatoval starosta.