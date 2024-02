Ožďany nezískali dotáciu na telocvičňu,žiaci cvičia i v kultúrnom dome

Ožďany 19. februára (TASR) - Základnej škole v Ožďanoch v okrese Rimavská Sobota chýba od jej vzniku telocvičňa. Samospráva má pripravený projekt na výstavbu nových priestorov na športovanie, financie sa jej však zatiaľ získať nepodarilo. Žiaci tak budú naďalej cvičiť vonku alebo v upravených priestoroch kultúrneho domu. Pre TASR to uviedol starosta obce Ján Matej.



"Minulý rok bola vyhlásená výzva na modernizáciu škôl, kde hlavným bodom bola debarierizácia a rekonštrukcia školskej kuchyne, bolo však možné získať aj financie na telocvičňu," priblížil starosta. Ako dodal, v rámci projektu obec počítala s výstavbou novej telocvične, debarierizáciou školy i výstavbou dvoch výťahov, náklady odhadli približne na 1,2 milióna eur.



Výzva na modernizáciu škôl však bola podľa starostu pre nedostatok financií zrušená. "Bolo nám však povedané, že ešte budú nejaké výzvy, kde budeme môcť tieto projekty využiť," skonštatoval Matej. Obec sa podľa jeho slov v rámci inej dotačnej schémy uchádzala aj o prostriedky na vybudovanie multifunkčného ihriska v areáli školy, zaradená však bola do zásobníka projektov.



Základná škola s materskou školou v Ožďanoch s kapacitou pre 250 žiakov je plneorganizovanou školou s deviatimi ročníkmi. Postavená bola bez telocvične, žiaci tak športujú vonku alebo v upravených priestoroch starého kultúrneho domu, ktorý obec prerobila na improvizovanú telocvičňu.



"Získali sme dotáciu 10.000 eur, z toho sme upravili podlahy. Je to postačujúce, v prípade nepriaznivého počasia majú žiaci kde cvičiť. Hneď vedľa toho máme vybudované multifunkčné ihrisko," priblížil Matej s tým, že samospráva sa bude v budúcnosti usilovať o získanie financií na výstavbu školskej telocvične.