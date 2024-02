Kaštieľ v Ožďanoch sa po ničivom požiari podarilo zachrániť

Ožďany 20. februára (TASR) - Renesančný kaštieľ v Ožďanoch v okrese Rimavská Sobota sa po ničivom požiari v roku 2019 podarilo zachrániť. V uplynulých rokoch bola na národnej kultúrnej pamiatke nanovo vybudovaná strecha, obnova kaštieľa by mohla v budúcnosti pokračovať jeho komplexnou rekonštrukciou. Pre TASR to uviedol Tomáš Privitzer, projektový manažér Bystrickej dopravnej spoločnosti, ktorá pamiatku vlastní.



Ničivý požiar, ktorý kompletne zničil šindľovú krytinu aj s krovom, zasiahol kaštieľ v Ožďanoch v októbri 2019. V nasledujúcich rokoch bola strecha nanovo vybudovaná, práce zahŕňali nový stužujúci železobetónový veniec, novú konštrukciu krovu a prekrytie krovu strešnou krytinou. Práce boli realizované v štyroch záchranných etapách v rokoch 2020 až 2023.



"Komplexnou obnovou strechy sa podarilo odstrániť havarijný stav kaštieľa. Došlo k prekrytiu nosných konštrukcií celého objektu, čím sa odstránil negatívny dosah poveternostných vplyvov na objekt kaštieľa, hlavne vlhkosti, zmrazovacích cyklov a zatekania do objektu," priblížil Privitzer. Ako dodal, obnova strechy stála približne 700.000 eur, z toho 225.000 eur predstavovala dotácia.



Vlastník kaštieľa chce v budúcnosti v závislosti od možnosti čerpania prostriedkov z európskych fondov v obnove pamiatky pokračovať. "Primárnym cieľom bolo odstrániť havarijný stav kaštieľa. V budúcnosti je plánovaná komplexná rekonštrukcia celého objektu so zámerom vybudovať kultúrno-spoločenské a vzdelávacie centrum v nadväznosti na potreby obce Ožďany a príslušného regiónu," dodal Privitzer.



Renesančný kaštieľ v Ožďanoch je najvýznamnejšou pamiatkou v obci. V 17. storočí sa v ňom narodila Julianna Korponayová, známa z románu Móra Jókaiho ako Levočská biela pani. Kaštieľ bol vážne poškodený počas druhej svetovej vojny pri prechode frontu, neskôr bol čiastočne opravený.



Kaštieľ v Ožďanoch bol desaťročia nevyužívaný a chátral. Obec, ktorá na jeho obnovu nemala dostatok financií, sa ho rozhodla predať, pamiatka postupne vystriedala viacerých vlastníkov. V roku 2007 kaštieľ v exekúcii získala Bystrická dopravná spoločnosť z Banskej Bystrice.