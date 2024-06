Oždianske preteky automobilov si vyžiadajú dopravné obmedzenia

Ožďany 14. júna (TASR) - Pre konanie medzinárodných pretekov automobilov do vrchu pod názvom XII. Oždianske serpentíny 2024 musia vodiči počas blížiaceho sa víkendu na ceste III/2740 v okrese Rimavská Sobota počítať s dopravnými obmedzeniami. TASR o tom informoval tlačový tajomník pretekov Miroslav Majláth.



Ako ďalej priblížil, v sobotu (15. 6.) a nedeľu (16. 6.) v čase od 7.00 do 18.00 h bude úplná uzávera cesty III/2740 od križovatky I/16 v staničení v úseku 0,000 - 0,200, približne 100 metrov pred križovatkou s cestou lll/2740 po "Babin most", v dĺžke 4,3 kilometra. "Obchádzková trasa bude vedená po miestnych cestách v obci Ožďany," dodal Majláth.