Prevádzku v Nemšovej zachvátil požiar, škodu vyčíslili cez 220.000 eur

Nemšová 25. júla (TASR) - Požiar jednej z prevádzok na Mierovom námestí v Nemšovej v noci na nedeľu (24. 7.) spôsobil škodu viac ako 220.000 eur. Policajti začali v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci zločinu poškodzovania cudzej veci v súbehu so zločinom všeobecného ohrozenia, odborníci predbežne cudzie zavinenie vylúčili. Informovala o tom v pondelok na sociálnej sieti trenčianska krajská polícia.



Rozsiahly požiar prevádzky mal podľa policajtov spôsobiť doposiaľ nezistený páchateľ. "Vzniknúť mal vo vonkajších priestoroch budovy a následne sa začal šíriť aj do pivničných priestorov a ostatných častí nehnuteľnosti na poschodí, ako aj na susedný pozemok," uviedli policajti.



Požiar uhasili príslušníci Hasičského a záchranného zboru z Trenčína a Dubnice nad Váhom, ktorým pomáhali aj dobrovoľní hasiči z Nemšovej, Horného Sŕnia, Bolešova, Hornej Súče a Trenčianskej Teplej. "Oheň značne poškodil vonkajšie aj vnútorné priestory nehnuteľnosti a súčasne zničili približne desať kubických metrov palivového dreva, ktoré sa nachádzalo hneď vedľa oplotenia prevádzky. Výšku škody predbežne vyčíslili na viac ako 220.000 eur," doplnila polícia.



Policajti, hneď ako to situácia dovolila, vykonali obhliadku v mieste požiaru v úzkej súčinnosti s expertmi z Kriminalistického a expertízneho ústavu, ktorí na mieste predbežne vylúčili cudzie zavinenie. "Bližšie príčiny a okolnosti vzniku požiaru sú predmetom vyšetrovania polície v Trenčíne," dodali policajti.