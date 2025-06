Centrum oznámilo ukončenie zdravotnej starostlivosti poistencom VšZP

Bratislava 30. júna (TASR) - Vedenie Centra pre liečbu drogových závislostí (CPLDZ) v Bratislave oznámilo ukončenie poskytovania zdravotnej starostlivosti pre pacientov poistených vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni (VšZP). Centrum od 1. júla 2025 zastavuje prijímanie pacientov poistených vo VšZP. TASR o tom informoval Inštitút drogových závislostí CPLDZ Bratislava.



„Pre krátkosť času i touto formou odporúčame všetkým do dnešného dňa liečeným pacientom poisteným vo VšZP, aby si cestou poisťovne zabezpečili do piatka tohto týždňa, do 4. júla 2025, nového poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, u ktorého budú môcť v liečbe závislostí bezodkladne pokračovať. Keď sa poistenci VšZP dostavia do centra, bude im na tento účel vydaná lekárska správa,“ priblížili z CPLDZ.



V CPLDZ Bratislava sa podľa posledných údajov z mája lieči 665 poistencov VšZP, z ktorých 65 má pre trestnú činnosť v súvislosti s ich závislosťou súdmi nariadenú ochrannú liečbu. Centrum celkovo eviduje 613 poistencov VšZP so súdmi nariadenými ochrannými liečeniami. Ich liečba bude podľa CPLDZ ohrozená.



Centrum tvrdí, že napriek jeho iniciatíve vedenie VšZP až do 24. júna nereagovalo na písomné návrhy na aktualizáciu platnej zmluvy. „Bezprecedentne iba týždeň pred vypršaním zmluvy, 30. júna 2025, poslalo protinávrh na zvýšenie ceny za jeden ošetrovací deň o 1,50 eura, čo absolútne nepokrýva oprávnené náklady CPLDZ,“ tvrdí centrum.



CPLDZ apelovalo na zdravotné poisťovne, aby im optimálne navýšili ich oprávnené náklady. Tie podľa centra predstavujú minimálne 130 eur na deň. Riaditeľ CPLDZ Ľubomír Okruhlica upozorňoval, že v júni centru končí zmluva so VšZP a ak nedôjde k dohode, jej poistenci si od 1. júla budú musieť liečbu hradiť ako samoplatcovia. Podľa Okruhlicu došlo podmienečne k dohode iba so zdravotnou poisťovňou Dôvera, ktorá ponúkla najvyššie navýšenie.



Všeobecná zdravotná poisťovňa v piatok (27. 6.) informovala, že aktuálne vyhodnocuje požiadavky centier pre liečbu drogových závislostí. Cieľom VšZP je nájsť obojstranne prijateľné riešenie tak, aby bola zdravotná starostlivosť pre poistencov zachovaná v maximálnej možnej miere.