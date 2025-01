Oznámili víťaza architektonického návrhu na centrum tradičnej kultúry

Košice 13. januára (TASR) - Architektonicko-urbanistická súťaž na projekt centra tradičnej kultúry, ktoré má vyrásť v košickej mestskej časti Nad jazerom, už má svojho víťaza. Ako najlepší porota vyhodnotila návrh štúdia BAKYTA s.r.o. Informoval o tom v pondelok Košický samosprávny kraj (KSK).



Odborná porota pri víťazovi ocenila najmä urbanistické riešenie, ktoré vytvára kontext s okolitým prostredím, najmenšou mierou by zahltil okolitý priestor a zaťažil obyvateľov. "Pozitívom je racionalita, hospodárnosť a udržateľnosť. Všetky zamýšľané stavebné materiály sú dobre recyklovateľné," oznámil KSK. Porota videla výhodu aj v kompaktnosti, nadčasovosti a ekonomickej udržateľnosti.



Prvé kolo súťaže, do ktorého sa zapojilo 20 štúdií, vyhlásil KSK v júli minulého roka. Návrhy boli podľa kraja anonymné a vyhodnocovala ich porota renomovaných odborníkov. Do novembrového druhého kola postúpilo päť návrhov.



Architektonické štúdia a architekti zo Slovenska i Maďarska mali za úlohu naprojektovať budovu, ktorá by mala slúžiť ako centrum pre udržiavanie, podporu a prezentáciu tradičnej slovenskej kultúry, pričom by mala využívať najnovšie technologické a technické riešenia na zabezpečenie atraktívneho a udržateľného prostredia pre návštevníkov a komunitu.



"Naším zámerom je vytvoriť priestor, kde by sa tradičná kultúra prezentovala moderným spôsobom, atraktívnym aj pre 21. storočie. Naše centrum si predstavujeme ako stavbu, ktorá sa zaradí medzi dominanty krajského mesta. Verím, že s autorom víťazného projektu sa nám podarí tento zámer naplniť," povedal predseda KSK Rastislav Trnka.



Ďalším krokom budú rokovania s víťazným architektonickým štúdiom o dopracovaní projektu tak, aby boli naplnené všetky jeho zámery.



"Návrh sa veľmi dobre vyrovnal s ťažkým kontextom riešeného územia. Zmysluplne reaguje na kvality pozemku, ale aj na jeho obmedzenie. Okrem naplnenia zadania ponúka aj uveriteľné priestory pre voľnočasové aktivity obyvateľov okolia, akými sú mestská strecha či kaviareň," konštatoval podpredseda KSK Ladislav Lörinc.



Centrum tradičnej kultúry by malo vyrásť na zastavanej ploche viac ako 3000 metrov štvorcových, pričom predpokladaný rozpočet výstavby je 25 miliónov eur. Centrum plánuje KSK vybudovať na vlastných pozemkoch pri Obchodnej akadémii Polárna. Projekt bude podľa kraja pokračovať predstavením samospráve mestskej časti Nad jazerom v spolupráci s mestom Košice a útvarom hlavného architekta a tiež pripomienkovaním verejnosti.