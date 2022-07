Oznamy o zákaze parkovania na Búdkovej v Bratislave by mali odstrániť

Bratislava 1. júla (TASR) – Oznamy o zákaze parkovania, ktoré sa objavili na tabuliach hlavného mesta na parkovisku pod bývalým amfiteátrom na Búdkovej ulici v Bratislave, by mali v krátkom čase odstrániť. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Bratislavy Dagmar Schmucková s tým, že parkovisko uzatvorené nie je. Kedy však budú oznamy, ktoré môžu verejnosť zneistiť, odstránené, povedať nevedela.



"Parkovisko nie je uzatvorené, návštevníci tam môžu zaparkovať. Snahou hlavného mesta je, aby táto možnosť zostala pre návštevníkov zachovaná aj do budúcna," skonštatovala Schmucková. Ubezpečila, že mesto so spoločnosťou Apollo Arena ako vlastníkom pozemkov komunikuje.



Parkovisko sa hlavnému mestu v spolupráci so súkromnou spoločnosťou podarilo znovuotvoriť v roku 2020. Stalo sa tak aj v súvislosti s projektom Korzo Horský park, ktorého cieľom bolo utlmiť dopravu a vytvoriť jednu z najrozsiahlejších promenádnych trás. V zóne bola rýchlosť obmedzená na 20 kilometrov za hodinu. V priestore ulíc Lesná, Novosvetská a Nekrasovova začal platiť zákaz parkovania.