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Ozveny staroslovienčiny pod Kráľovou hoľou sa začnú vernisážou
Podujatie prispieva k uchovávaniu staroslovienčiny a tradičných hudobno-spevných štýlov, ktoré vznikali vďaka vzájomnému prelínaniu cirkevných spevov a ľudových piesní.
Autor TASR
Telgárt 24. júla (TASR) - V horehronskej obci Telgárt sa v piatok začína 31. ročník festivalu Ozveny staroslovienčiny pod Kráľovou hoľou, ktorý potrvá do nedele (26. 7.). Zameriava sa na prezentáciu viachlasných chrámových a ľudových spevov regiónov Slovenska i zahraničia. Informovali o tom organizátori festivalu.
Podujatie prispieva k uchovávaniu staroslovienčiny a tradičných hudobno-spevných štýlov, ktoré vznikali vďaka vzájomnému prelínaniu cirkevných spevov a ľudových piesní. Myšlienka festivalu nadväzuje na odkaz Viliama Jána Grusku, podľa ktorého staroslovienčina zohrala významnú úlohu pri zachovaní duchovného a kultúrneho dedičstva minulých storočí.
V piatok o 18.00 h sa začne program festivalu vernisážou výstavy venovanej životu a dielu Viliama Jána Grusku pri príležitosti jeho nedožitých 90. narodenín. V sobotu (25. 7.) o 10.30 h čaká návštevníkov stretnutie pri prameni Hrona, spoločné spievanie ľudových piesní, prehliadka chrámových spevov, folklórny program Ozveny života, koncert ľudovej hudby Muzička z Bratislavy a večer aj tanečný dom s hudbou z regiónu. Na podujatí vystúpia folklórne skupiny, spevácke zbory a ľudové hudby z viacerých regiónov.
Podľa organizátorov súčasťou festivalu bude tiež archijerejská svätá liturgia v staroslovienskom jazyku v nedeľu (26. 7.) o 10.00 h v Gréckokatolíckom chráme Najsvätejšej Trojice v Telgárte, ktorú bude sláviť vladyka Milan Lach SJ.
Podujatie prispieva k uchovávaniu staroslovienčiny a tradičných hudobno-spevných štýlov, ktoré vznikali vďaka vzájomnému prelínaniu cirkevných spevov a ľudových piesní. Myšlienka festivalu nadväzuje na odkaz Viliama Jána Grusku, podľa ktorého staroslovienčina zohrala významnú úlohu pri zachovaní duchovného a kultúrneho dedičstva minulých storočí.
V piatok o 18.00 h sa začne program festivalu vernisážou výstavy venovanej životu a dielu Viliama Jána Grusku pri príležitosti jeho nedožitých 90. narodenín. V sobotu (25. 7.) o 10.30 h čaká návštevníkov stretnutie pri prameni Hrona, spoločné spievanie ľudových piesní, prehliadka chrámových spevov, folklórny program Ozveny života, koncert ľudovej hudby Muzička z Bratislavy a večer aj tanečný dom s hudbou z regiónu. Na podujatí vystúpia folklórne skupiny, spevácke zbory a ľudové hudby z viacerých regiónov.
Podľa organizátorov súčasťou festivalu bude tiež archijerejská svätá liturgia v staroslovienskom jazyku v nedeľu (26. 7.) o 10.00 h v Gréckokatolíckom chráme Najsvätejšej Trojice v Telgárte, ktorú bude sláviť vladyka Milan Lach SJ.