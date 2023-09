P. Biskupice hľadajú osobnosti, návrhy treba posielať do 30. 9.

Bratislava 2. septembra (TASR) - Bratislavské Podunajské Biskupice hľadajú svoje osobnosti. Oceniť chce tých, ktorí sa zapísali do histórie mestskej časti, prispeli k jej rozvoju, zlepšili spolunažívanie ľudí a skvalitnili ich život. Návrhy je možné posielať do 30. septembra. Mestská časť o tom informuje na svojom webe.



"Ocenenie môže byť za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej, pedagogickej, výchovnej, technickej, umeleckej, športovej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti. Ako aj za činnosť, ktorou sa nominovaná osobnosť pričinila o kultúrny rozvoj mestskej časti alebo za činnosť pri záchrane ľudských životov," približuje samospráva.



Nominácie môžu posielať do konca septembra obyvatelia mestskej časti, ako aj neziskové organizácie a verejné inštitúcie, ktoré v nej majú sídlo. Návrhy je možné posielať poštou, elektronicky, prípadne doručiť osobne do podateľne miestneho úradu. Súčasťou návrhu musí byť aj krátka charakteristika navrhovanej osobnosti a odôvodnenie jej prínosu pre mestskú časť, rovnako tak kontaktné údaje na ňu i na samotného navrhovateľa.



Z návrhov následne členovia komisie školstva a komisie kultúry, mládeže a športu vyberú nominovaných, ktorých navrhnú starostovi na ocenenie. Ocenenie bude laureátom odovzdané počas vybraného kultúrneho podujatia.