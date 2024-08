P. Biskupice plánujú obnovu dvoch ZŠ, mestská časť získala dotácie

Bratislava 18. augusta (TASR) - Bratislavské Podunajské Biskupice plánujú rekonštrukciu dvoch základných škôl (ZŠ), a to na Bieloruskej a Vetvárskej ulici. Mestská časť bola totiž úspešná vo výzve Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Na projekt ZŠ Bieloruská získala dotáciu 3,8 milióna eur, v prípade ZŠ Vetvárska je to 1,5 milióna eur. Pre TASR to uviedol starosta Podunajských Biskupíc Roman Lamoš.



"V Podunajských Biskupiciach máme štyri základné školy, všetky potrebujú komplexnú modernizáciu. ZŠ Vetvárska sme vybrali z dôvodu, že ide o historicky najstaršiu školskú budovu u nás, ZŠ Bieloruská je zasa technicky najzanedbanejšia," skonštatoval Lamoš.



V oboch prípadoch pôjde o komplexnú rekonštrukciu, teda výmenu okien, zateplenie fasády, opravy strechy, modernizáciu kúrenia, elektroinštalácie či osvetlenia. Súčasťou projektu bude aj napojenie na obnoviteľný zdroj energie, teda fotovoltaické panely, respektíve tepelné čerpadlo.



S prácami by chcela mestská časť začať na jeseň, závisieť to však bude od verejného obstarávania. Samotné rekonštrukcie musí samospráva dokončiť do 22 mesiacov, lehota jej plynie od júla. "Práce budú prebiehať cez prázdniny aj počas školského roka, ale tak, aby nenarušili vyučovací proces," doplnil Lamoš.