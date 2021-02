Podunajské Biskupice zatvárajú škôlky kvôli pozitívnemu rodičovi

Bratislava 9. februára (TASR) – Bratislavská mestská časť Podunajské Biskupice od utorka zatvára všetky svoje škôlky. Z materskej školy (MŠ) Komárovská, ktorá bola do piatka 5. februára otvorená pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, totiž jeden rodič oznámil svoju pozitivitu na ochorenie COVID-19 i príznaky u svojho dieťaťa. Samospráva o tom informuje na svojom webe.



Starosta Zoltán Pék uviedol, že rodičov prosil, aby pri najmenšom podozrení výskytu choroby u dieťaťa či v rodine nechali dieťa doma a neohrozili tak celé pracovisko. "Práve to sa však stalo," poznamenal.



Keďže ostatné deti MŠ Komárovská sa vrátili podľa starostu do svojich kmeňových škôlok a tried, musel konať okamžite na zabránenie možného prenosu ochorenia, a teda až do odvolania zatvoriť prevádzku všetkých škôlok v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.



"Tejto situácii sa dalo predísť skorým informovaním riaditeľa materskej školy a ľudí, s ktorými bola pozitívna osoba v kontakte. Kontaktoval som aj regionálny úrad verejného zdravotníctva," uviedol Pék s tým, že o ďalšej prevádzke materských škôl bude rodičov informovať.