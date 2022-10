P. Bročka: Na nasledujúce roky máme obrovský zásobník projektov

Trnava 30. októbra (TASR) - Primátor Trnavy Peter Bročka obhájil svoj mandát pre tretie volebné obdobie. Má so spolupracovníkmi pripravený rozsiahly zásobník projektov, v komunálnom manažmente je podľa neho nevyhnutné uvažovať vo viac ako štvorročných cykloch.



Balík projektov, ktoré samospráva pripravuje podľa neho už osem rokov, umožňuje, ako povedal, zachovať kontinuitu pre nasledujúce obdobie. To považuje za jednu z najväčších devíz, ktoré teraz v Trnave na radnici majú. Ako najdôležitejšie pre najbližší čas znovuzvolený trnavský primátor vníma riešenie dôsledkov energetickej krízy na obyvateľov Trnavy. "Urobili sme už aj kroky, ako zateplenie budov alebo fotovoltické panely na strechách škôl, tiež máme štúdie, ktoré by nám mali túto situáciu pomôcť zvládnuť," doplnil.







Dôležitá preňho je aj čo najskoršia implementácia projektu rezidentského parkovania do všetkých sídliskových častí mesta. "Ideálne v prvom polroku 2023," povedal Bročka. S tým sú spojené aj ďalšie dôležité dopravné projekty v meste, no je podľa neho nutné súbežne pracovať aj na veľkých projektoch, ako západné prepojenie alebo mimoúrovňová križovatka na Zavarskej ceste.







V sobotňajších voľbách získal Bročka podľa neoficiálnych výsledkov zverejnených Štatistickým úradom SR 44,7 % hlasov. Dôveru mu dalo 9665 obyvateľov mesta pri volebnej účasti 41,87 % (celkovo bolo v meste odovzdaných 20.361 platných hlasov). V porovnaní s voľbami 2018 však dostal menej o 3000 hlasov, keď ich pred štyrmi rokmi získal 12.731 (62,82 %). Na nedeľnom vyhlásení k výsledku volieb uviedol, že ho podrobí sebareflexii a spolu s tímom Lepšia Trnava dôslednej analýze. "Chcem ubezpečiť, že nepracujeme iba pre ľudí, ktorí nás volili. Som tu pre každého Trnavčana. Práve oveľa intenzívnejšie budem pracovať pre tých, ktorí buď tú dôveru stratili, alebo boli nahlodaní. Za absolútne kľúčové považujem, aby sa nikto v tejto spoločnosti necítil vytesnený," povedal Bročka.



Lepšia Trnava podľa jeho vyjadrenia by mala na základe predbežných výsledkov obhájiť 24 z celkových 31 poslaneckých kresiel v mestskom zastupiteľstve, čo podľa Bročku výrazným spôsobom uľahčí prácu na nasledujúce štyri roky.