P. Bročka: Na zjednodušení parkovania v Trnave kontinuálne pracujeme

Trnava 15. januára (TASR) - Miestneho referenda v Trnave o parkovacej politike, ktoré sa uskutočnilo počas uplynulého víkendu, sa zúčastnil zhruba rovnaký počet obyvateľov, aký podpísal petičné hárky za jeho vyhlásenie. Spolu 16.194 účastníkov referenda nestačilo na to, aby bolo referendum platné. Predstavovali iba 30,41 percenta zo všetkých oprávnených voličov. Vyplýva to z výsledkov hlasovania, ktoré zverejnila radnica.



Výsledok vníma primátor Trnavy Peter Bročka ako jasný impulz a mandát na to, aby mesto pokračovalo v projekte regulácie statickej dopravy a intenzívne pracovalo na jeho zjednodušovaní. "A na vysvetľovaní, aké výhody regulácia má a že pomôže riešiť jeden z najväčších problémov nielen Trnavy, ale samospráv na Slovensku," uviedol. Doplnil, že radnica kontinuálne pracuje aj na súbežných projektoch, napríklad na zvyšovaní počtu parkovacích miest.



Primátor upozornil, že najmenší záujem hlasujúcich, v rozmedzí medzi 12 až 17 percentami, zaznamenali v zónach ako centrum mesta a sídlisko Ľ. Podjavorinskej, kde už regulácia určitý čas funguje. "Viac ľudí sa zúčastnilo v zónach, kde ešte regulácia ani nie je zavedená, ako napríklad miestna časť Modranka," konštatoval. "Z toho mi vyplýva, že ľudia, ktorí mali už možnosť zažiť, čo regulácia prináša, mali čas pochopiť a vyskúšať systém, akceptujú reguláciu oveľa viac. V druhom prípade ide skôr o strach z neznámeho," povedal.



Podľa primátora zjednodušenie parkovacej politiky prinesie o nejaký čas zmenu počtu zón z terajších viac ako 30 na celkovo štyri. Výrazne sa zároveň zjednoduší celý systém. Mesto muselo začínať podľa jeho slov s menšími celkami, keďže každá zo zón je špecifická a iba na základe skúseností môžu padnúť ďalšie rozhodnutia.



Bročka sa kriticky vyjadril k predreferendovej antikampani, podľa neho išlo skôr o vyvolávanie strachu. "Ukázalo sa, že iniciátori sú informačne vyprázdnení a neponúkajú žiadne riešenia," uviedol. O trnavské referendum sa podľa neho zaujímali mnohé samosprávy na Slovensku. "Pritom v porovnaní s nimi máme pre domácich nižšie platby za parkovanie," doplnil primátor.



Prednostka mestského úradu Katarína Koncošová informovala, že celkový priebeh referenda bol pokojný. Vynaložené náklady podľa jej predpokladov môžu presiahnuť vyčlenenú výšku 50.000 eur.