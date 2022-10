P. Bročka: Náš program Trnave zaručí pokrok aj v nasledujúcich rokoch

Trnava 18. októbra (TASR) - V jesenných komunálnych voľbách chce súčasný primátor Trnavy, 40-ročný Peter Bročka dostať od voličov mandát pre svoje tretie volebné obdobie, keď do samosprávy prišiel na základe volebných výsledkov v roku 2014. Kandiduje s podporou zoskupenia Lepšia Trnava. Rozhovor s Bročkom je súčasťou seriálu rozhovorov s kandidátmi na primátora mesta Trnava.







-V akom stave sa podľa vás nachádza mesto Trnava, aké najväčšie pozitíva i negatíva v ňom aktuálne vnímate?-



Trnava má najlepšie finančné zdravie a druhý najnižší dlh z krajských miest. Patríme k najlepším v čerpaní eurofondov, aj napriek pandémii máme za sebou štyri roky rekordných mestských investícií.







-Akým problémom mesto čelí, aké výzvy ho čakajú a ako na ne chcete reflektovať?-



Je to energetická kríza, zareagovali sme na ňu výstavbou solárnych elektrární na strechách mestských budov. V Trnave aj vďaka atómovej elektrárni udržíme najnižšiu cenu tepla na Slovensku. Máme pripravený silný zásobník projektov pre nové eurofondové obdobie.





-Aké sú priority vášho programu, čo chcete v Trnave zmeniť, akým oblastiam sa prioritne štyri roky venovať, prípadne na čo nadviazať?-



Kľúčové témy sú v doprave, kde máme pripravený systém inteligentného riadenia dopravy, vytvorenie bezpečných obytných zón a dokončenie projektovej prípravy veľkých akcií ako západné prepojenie či most medzi Kollárovou a Bratislavskou. Prioritou sú deti a rodiny, obnova sídlisk, zvyšovanie kapacity škôlok, školských a športových areálov a zariadení sociálnych služieb.





- Kandidujete ako jednotlivec, alebo máte okolo seba tím spolupracovníkov? Prečo tak postupujete?-



Kandidujem ako nezávislý. Spolu s tímom poslancov Za Lepšiu Trnavu nás spája spoločný program, ktorý Trnave zaručí pokrok aj v nasledujúcich rokoch.







Okrem Bročku kandidujú v Trnave na post primátora Matej Lančarič a Branislav Baroš ako nezávislí kandidáti, Marián Galbavý za SaS, Sme rodina, ODS a Šanca a Zdenko Rosina za Národnú koalíciu/Nezávislých kandidátov.