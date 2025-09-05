< sekcia Regióny
P. Bystrica: Automat na bio vrecká vydáva aj vrecia na komunálny odpad
Vrecká sú podľa hovorkyne cenovo dostupné a navyše sa dajú kúpiť kedykoľvek, pretože automat je verejne prístupný 24 hodín denne.
Autor TASR
Považská Bystrica 5. septembra (TASR) - Automat na biologicky rozložiteľné vrecká, ktorý pred rokom umiestnili pred budovu považskobystrického mestského úradu, sa osvedčil. Od marca automat vydáva aj stolitrové čierne zaťahovacie vrecia na komunálny odpad. Informovala o tom považskobystrická hovorkyňa Iveta Pagáč Kováčiková.
„Zavedenie automatu prinieslo praktické riešenie pre domácnosti v bytových aj rodinných domoch. V minulosti mesto rozdávalo kompostovateľné vrecká zdarma, mnohí občania ich nakoniec nevyužili. Teraz si ich môže zakúpiť len ten, kto o ne má skutočný záujem. O bio vrecká je stále záujem. V priemere sa z automatu mesačne predá približne 250 roliek. Vrecká sú certifikované, po použití sa prirodzene rozložia,“ uviedla hovorkyňa.
Ako dodala, od tohto roka je automat vo vlastníctve mesta, ktoré sa rozhodlo investovať do jeho kúpy pre veľký záujem verejnosti. Novinkou sú aj stolitrové vrecia na komunálny odpad. Občania si ich môžu kúpiť v rolke po dvoch kusoch. V cene je už zahrnutý poplatok za vývoz, takže vrecko stačí odložiť k vlastnej nádobe a zberová spoločnosť ho odvezie spolu s ostatným odpadom.
