Považská Bystrica chce za milióny eur zrekonštruovať dom kultúry

Považská Bystrica 26. októbra (TASR) – Považskobystrická radnica chce od Odborového zväzu (OZ) KOVO kúpiť budovu chátrajúceho domu kultúry aj s priľahlými pozemkami. Takmer 60-ročná budova bola svojho času jedným z najmodernejších stánkov kultúry v bývalom Československu, po krachu Považských strojární sa dostala do majetku odborárov a odvtedy chátra.



Podľa primátora Považskej Bystrice Karola Janasa malo mesto záujem o dom kultúry už v minulosti, nebolo však možné sa k nemu dostať. Až v posledných týždňoch prejavilo OZ KOVO záujem budovu mestu predať.



„Rokovania sú veľmi korektné, vyzerá to tak, že sa blížime do finále a kultúrny dom mesto kúpi. Je to asi posledná možnosť, ako pre Považskobystričanov túto stavbu zachrániť. Možno už ďalšia zima by mohla spôsobiť nezvratné škody. Zateká strecha, priestory sú v nevyhovujúcom stave, ohrozené sú aj vzácne tapisérie v interiéri,“ skonštatoval Janas.



Mesto podľa neho neuvažuje so žiadnym iným využitím ako na kultúrne a spoločenské účely. „Dom kultúry bol postavený naozaj nadčasovo, je tam najväčšia estrádna sála v Považskej Bystrici, kinosála, bábková sála a zázemie pre divadelné a folklórne súbory. Získaním domu kultúry by sme mohli po jeho rekonštrukcii kultúru v meste scentralizovať na jedno miesto,“ doplnil primátor.



Ako dodal, nákupná cena by mala byť 550.000 eur, rekonštrukcia budovy si vyžiada ďalšie milióny eur. Chcú ju naplánovať na niekoľko rokov tak, aby nezaťažovali mestský rozpočet. V prvej etape chce radnica opraviť strechu, fasádu a priestor pred budovou, v ďalšej etape bude prioritou rekonštrukcia estrádnej sály. Na rekonštrukciu si chce radnica zobrať úver, využiť chce aj grantové schémy z Ministerstva kultúry SR.