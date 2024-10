P. Bystrica chce zaviesť množstvový zber odpadu aj z rodinných domov

Považská Bystrica 11. októbra (TASR) - Považskobystrická radnica chce od 1. januára budúceho roka zaviesť množstvový zber komunálneho odpadu pre obyvateľov mesta žijúcich v rodinných domoch. Zámer mesta musí v októbri schváliť mestské zastupiteľstvo. Informovala o tom Daniela Sovíková z referátu odpadového hospodárstva.



Dlhodobým zámerom považskobystrickej radnice je zavedenie množstvového zberu pre občanov. Prvou skupinou, ktorej sa dotkol zber komunálneho odpadu podľa nového systému, sú podnikatelia a právnické osoby.



"Podnikatelia už nový systém využívajú, tentoraz by sme chceli prejsť na množstvový zber aj pri rodinných domoch. Znamená to, že občania by neplatili za počet prihlásených osôb v domácnosti, ale poplatok by závisel od veľkosti nádoby na odpad a frekvencie jej vývozov," priblížila Sovíková.



Samospráva chce zefektívniť systém odpadového hospodárstva a zvýšiť motiváciu k poctivej separácii. Po novom by teda nemal byť komunálny odpad občanov žijúcich v rodinných domoch spoplatnený paušálne ako doposiaľ.



Množstvový zber je podľa Sovíkovej adresný, spravodlivejší, rodina platí iba za objem odpadu, ktorý nevyseparovala, motivuje občanov viac separovať, a tým pádom produkovať menej komunálneho odpadu. Každá domácnosť si pritom bude môcť zvoliť veľkosť nádoby 120 alebo 240 litrov a frekvenciu vývozu.



Ak dodatok k všeobecne záväznému nariadeniu poslanci schvália, platiť bude od 1. januára 2025. Radnica počíta s prechodným obdobím jeho zavedenia, keďže občania musia mať očipovanú nádobu označenú farebnou nálepkou.