Na považskobystrickom úrade nainštalovali germicídne žiariče

Považská Bystrica 26. apríla (TASR) – Do spojovacej chodby medzi starou a novou budovou Mestského úradu v Považskej Bystrici nainštalovali tri germicídne žiariče. Dezinfikujú vzduch bez použitia chemikálií, na dezinfekciu sa využíva ultrafialové žiarenie.



Ako informovala vedúca odboru prevádzky, údržby a služieb mesta Jana Mičková, germicídny žiarič účinne pomáha v boji proti vírusom, jeho žiarenie spôsobuje úhyn mikroorganizmov tým, že narúša ich DNA, a tak dochádza k ich deštrukcii.



„Kontaminovaný vzduch vchádza do prístroja z jedného konca a vychádza z druhého, čím sa zabezpečuje jeho cirkulácia. Toto zariadenie je veľmi praktické z dôvodu, že sa dá používať aj za prítomnosti ľudí v miestnosti,“ uviedla Mičková s tým, že životnosť trubíc v žiaričoch je 18.000 hodín.



Podľa považskobystrického primátora Karola Janasa prechádza úrad od pondelka do normálneho predcovidového režimu a v spojovacej chodbe sa počas úradných hodín denne vystrieda množstvo ľudí. K ich bezpečnosti majú prispieť aj nové žiariče.



„Pri vstupe do úradu budú klienti i zamestnanci naďalej prechádzať dezinfekčnou bránou. Je potrebné, aby mali respirátor a ak sa dá, využívali vlastné písacie potreby. Chceme prípadný prenos ochorení naozaj čo najviac eliminovať,“ doplnil Janas.