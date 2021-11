Na sídlisku Rozkvet v P. Bystrici majú vyrásť bytovky a unikátny park

Považská Bystrica 16. novembra (TASR) – Na najväčšom považskobystrickom sídlisku Rozkvet by do dvoch rokov mali vyrásť dve nové bytovky so 124 bytmi a v ich bezprostrednej blízkosti unikátny mestský park s rozlohou takmer 23.000 štvorcových metrov. Vyplýva to z memoranda o spolupráci, ktoré v utorok podpísali zástupcovia mesta a investora.



Podľa považskobystrického primátora Karola Janasa je dobré, že sa mestu podarilo pritiahnuť investíciu, ktorá naštartuje bytovú výstavbu. Za oveľa dôležitejší však považuje fakt, že investor vybuduje mestský park, ktorý bude priamo nadväzovať na obytnú zónu a skultúrni doteraz zanedbané miesto.



„Sídlisko Rozkvet bolo postavené v 80. rokoch a až do dnešných dní tam chýbala zásadnejšia infraštruktúra, určená na oddych a športovanie pre všetky vekové kategórie. Bude to výnimočný mestský park s jazierkom, altánkami, ohniskami na opekanie. Mesto na park poskytne pozemok a v budúcnosti ho bude udržiavať,“ skonštatoval primátor.



Ako informoval zástupca investora Ján Urík, spoločnosť sa rozhodla vybudovať nielen bytové domy, ale aj miesto, kde budú ľudia žiť a tráviť voľný čas. Všade vo svete sú podľa neho trendy budovať nielen domy, ale aj niečo pre ľudí – parky, zeleň.



„Postavíme bytové domy so 124 bytmi a parkovacími miestami. Neriešili sme len parkovanie pre obyvateľov bytov, ale aj pre návštevy, parkovacích miest tak pribudne asi 180. Časť bytov bude na predaj, približne 25 bytov budeme prenajímať,“ doplnil Urík.



Ako dodal, s výstavbou bytových domov a parku začnú súčasne, momentálne riešia výrubové povolenia na úpravu priestoru pre park. Terénne úpravy by mali trvať dva až tri mesiace. Oba projekty by chceli dokončiť do dvoch rokov, všetko podľa neho záleží od stavebných povolení.



Podľa tvorkyne návrhu zelene Martiny Lalíkovej je zámerom vybudovanie mestského parku, vytvorenie priestoru pre ľudí na oddych, ale zároveň aj na podporu biodiverzity.



„Všetky riešenia sú na podporu ekológie, stavby budú mať vegetačné prvky. Celý priestor zelene je tvorený veľkým množstvom ovocných drevín a krov. Zároveň tam budú stromy podporujúce medonosnosť včiel, jazierko, altánky, ohniská na opekanie, priestor pre komunitnú záhradu pre ľudí i neďalekú základnú školu, športové prvky. Každá veková kategória si tam nájde svoje,“ zdôraznila Lalíková.