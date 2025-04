P. Bystrica nemocnicu chce, nie však za podmienok, ktoré navrhuje kraj

Považská Bystrica/Trenčín 30. apríla (TASR) - Mesto Považská Bystrica má záujem o prevzatie Nemocnice s poliklinikou (NsP) v Považskej Bystrici do svojej správy. Návrh zmluvy o prevzatí schválili tento týždeň mestskí poslanci. V porovnaní s pôvodným návrhom zmluvy zo strany Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) však mesto vynechalo vo svojej verzii zmluvy niektoré ustanovenia.



Podľa primátora Považskej Bystrice Karola Janasa návrh zmluvy z dielne TSK bol pre mesto neprijateľný. Boli tam pre mesto niektoré obmedzujúce podmienky. Obmedzenia obsahoval návrh podľa Janasa preto, aby zmluvu mestá odmietli, aby sa vyhlásilo ďalšie kolo verejnej obchodnej súťaže a nemocnica sa dostala do rúk súkromného investora.



„My neustúpime, chceme sa s TSK dohodnúť. Garantujeme, že zachováme kraju predkupné právo na celý majetok. Je pravda, že TSK sa v minulých rokoch staral o nemocnice príkladne a za súčasného predsedu TSK sa do nich zainvestovali milióny eur. Na bežnú prevádzku nemocníc však neinvestoval TSK ani jediné euro,“ zdôraznil Janas s tým, že aktuálne NsP v Považskej Bystrici prvýkrát negeneruje žiadne dlhy.



Ako dodal, podľa návrhu zmluvy TSK by mesto nemohlo predĺžiť zmluvy so súkromnými ambulanciami, klinickou biochémiou, majiteľmi bufetov, novinových stánkov a zdravotníckych potrieb. „Niektoré podmienky boli nezmyselné, všetky sme vyhodili a uvidíme, ako sa k tomu postaví TSK,“ doplnil.



Uznesenie mestského zastupiteľstva doručili podľa hovorkyne TSK Lenky Kukučkovej kraju 29. apríla, prerokujú ho v komisiách, na rade predsedov, prípadne na rokovaní Zastupiteľstva TSK, kde o ďalšom postupe rozhodnú poslanci.



„Pri podmienkach zadefinovaných v zaslanej zmluve celkom nerozumieme, prečo chce mesto zo Zastupiteľstvom TSK schválenej zmluvy vynechať napríklad garancie toho, že sa nemocnice nedostanú do súkromných rúk, garancie zachovania rozsahu zdravotnej starostlivosti, garancie ich oddlženia či potrebných investícií, po ktorých od začiatku sami volali a používali ako mediálny nástroj v boji proti TSK,“ uviedla hovorkyňa.



TSK podľa nej robí všetko preto, aby otázku budúcnosti krajských nemocníc vyriešil čo najskôr. Kraj od začiatku trvá na tom, že nemocnice nepredá do súkromných rúk a majetok zostane majetkom kraja. Všetky kroky TSK smerujú k tomu, aby nemocnice mohli fungovať bezpečne a stabilne ďalšie desiatky rokov.



„Chceme, aby v nich boli vytvorené čo najkvalitnejšie podmienky nielen pre pacientov, ale aj pre zamestnancov nemocníc a personál. TSK si plní všetky povinnosti zriaďovateľa týchto zdravotníckych zariadení, len do považskobystrickej nemocnice sme za posledných desať rokov zainvestovali z vlastných zdrojov 23 miliónov eur. Preto sa snažíme tieto investície ochrániť podmienkami, ktoré sme zadefinovali do navrhnutej zmluvy pre samosprávy,“ zdôraznila Kukučková.