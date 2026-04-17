Novinári zabojujú v P. Bystrici o slovenské stolnotenisové tituly
Žurnalisti budú bojovať o tituly v dvojhre mužov a žien, štvorhre mužov a žien a v zmiešanej štvorhre.
Považská Bystrica 17. apríla (TASR) - Takmer pol stovky žurnalistov zo Slovenska a z Českej republiky potvrdilo účasť na sobotných (18. 4.) Tipsport majstrovstvách Slovenska novinárov v stolnom tenise. V Považskej Bystrici ich usporiada občianske združenie Stôl číslo šesť. TASR o tom informovala tajomníčka združenia Romana Martincová.
Žurnalisti budú bojovať o tituly v dvojhre mužov a žien, štvorhre mužov a žien a v zmiešanej štvorhre. Prvýkrát organizátori zaradili do programu šampionátu aj dvojhru mužov nad 60 rokov.
„Tipsport majstrovstvá Slovenska novinárov v stolnom tenise napíšu v sobotu už svoju 29. kapitolu. Zaradením kategórie nad 60 rokov vychádzame v ústrety novinárom, ktorí patria roky ku stáliciam podujatia, no vzhľadom na vek už nedokážu za stolmi konkurovať podstatne mladším kolegom,“ doplnila Martincová.
V dvojhrách obhajujú majstrovské tituly Gabor Hajtman z portálu MA7 a Daniela Grácová z TASR TV.
Šampionát sa odohrá v telocvični základnej školy Slovanská v Považskej Bystrici. Podujatie okrem sponzorov v rámci svojho dotačného programu podporilo mesto Považská Bystrica, oficiálnym mediálnym partnerom je tradične Tlačová agentúra Slovenskej republiky.
