P. Bystrica opäť využije ušetrené peniaze za ohňostroj pre nemocnicu
Samospráva opäť spúšťa výzvu Nevyhadzujte peniaze do vzduchu, v rámci ktorej nabáda obyvateľov, aby peniaze určené na ohňostroj venovali na niečo, čo má zmysel.
Autor TASR
Považská Bystrica 23. novembra (TASR) - Mesto Považská Bystrica aj tento rok pokračuje v kampani Nevyhadzujte peniaze do vzduchu. Opäť sa rozhodlo zrušiť silvestrovské oslavy spojené s ohňostrojom a za ušetrené peniaze daruje miestnej nemocnici nový prístroj. Mesto o tom informovalo na svojom webe.
„Ohňostroj síce pôsobí veľkolepo, no prináša aj hluk, dym a odpad, ktoré škodia ľuďom aj zvieratám. Preto sa už po šiestykrát rozhodujeme inak. Peniaze nenecháme vyletieť do vzduchu, ale premeníme ich na pomoc pre našu nemocnicu,“ uviedol primátor Karol Janas.
Aj tento rok mesto podľa neho daruje nemocnici nový prístroj, ktorý prispeje k lepšej starostlivosti o pacientov. „Z financií určených na ohňostroj zakúpime prístroj Viofor JPS System Classic, ktorý poputuje na oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. Ide o moderný lekársky systém využívajúci impulzné magnetické pole a svetelnú terapiu na stimuláciu buniek a obnovu organizmu,“ spresnil primátor.
Samospráva opäť spúšťa výzvu Nevyhadzujte peniaze do vzduchu, v rámci ktorej nabáda obyvateľov, aby peniaze určené na ohňostroj venovali na niečo, čo má zmysel. Pomôcť môžu nemocnici, neziskovej organizácii či občianskemu združeniu.
S tradíciou venovania ušetrených peňazí za ohňostroj začalo mesto v roku 2020. „Za ten čas sme nemocnici pomohli sumou 140.000 eur, za ktoré sme zakúpili nových a veľmi potrebných pomocníkov,“ spomenul Janas.
Námestník považskobystrickej nemocnice Igor Steiner podotkol, že spolupráca mesta a nemocnice nie je len o jednom dare, radnica zdravotnícke zariadenie podporuje dlhodobo a spolupracuje s ním na viacerých projektoch. „V minulosti sme vďaka mestu mohli zakúpiť intenzivistické postele pre neurologickú jednotku intenzívnej starostlivosti, infúzne pumpy pre detské oddelenie, moderný prístroj na liečbu kožných ochorení či sonograf pre endokrinologickú ambulanciu. Teší nás, že aj tento rok sa financie, ktoré by inak skončili v ohňostroji, využijú zmysluplne,“ dodal Steiner.
