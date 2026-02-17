< sekcia Regióny
P. Bystrica pokračuje v tradícii darov nemocnici namiesto ohňostroja
Najnovší prístroj bude pomáhať pri rehabilitácii a prinavrátení zdravia pacientom.
Autor TASR
Považská Bystrica 17. februára (TASR) - Považujeme za rozumné investovať namiesto silvestrovského ohňostroja do prístrojov, ktoré pomôžu považskobystrickej nemocnici. Počas odovzdania daru v podobe prístroja na magnetoperapiu pre rehabilitačné oddelenie Nemocnice s poliklinikou (NsP) v Považskej Bystrici to povedal považskobystrický primátor Karol Janas.
„Mesto sa aj tento rok rozhodlo peniaze určené na ohňostroj venovať v prospech nemocnice. Robíme to pravidelne, už šiestykrát, a považujeme to za dôležité a rozumné. Ohňostroj trvá dve-tri minúty a okrem krátkeho zážitku pre ľudí je to plné hluku, emisií. Každoročne sme mali množstvo sťažností, najmä od majiteľov psov,“ pripomenul primátor s tým, že za posledné roky dala radnica nemocnici prístroje za viac ako 140.000 eur.
Podľa lekárky rehabilitačného oddelenia Stanislavy Komorášovej nový prístroj slúži na akútne i chronické ochorenia. Doteraz mali na oddelení starší typ prístroja, ktorý sa kazil a nemal také široké spektrum použitia ako nový.
„Prístroj využijeme na liečbu pohybového aparátu, ochorenia chrbtice, kĺbov, degeneratívne ochorenia, pooperačných stavov po výmene kolenných a bedrových kĺbov. Pomáha hojiť aj pooperačné stavy, ako opuchy, urýchlenie hojenia. Má všestranné využitie,“ zdôraznila lekárka.
Ako informoval námestník liečebno-preventívnej starostlivosti považskobystrickej nemocnice Igor Steiner, vďaka spolupráci s radnicou získala nemocnica v posledných rokoch prístroje, ktoré sa dodnes využívajú na neurologickom a detskom oddelení, na hematologicko-transfúznom a ortopedickom oddelení či na anestéziológicko-resuscitačnom oddelení. Najnovší prístroj bude pomáhať pri rehabilitácii a prinavrátení zdravia pacientom.
