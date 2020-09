Považská Bystrica priviedla vodu aj do cintorína v Jelšovom

Považská Bystrica 8. septembra (TASR) – Po zrevitalizovaní najväčšieho považskobystrického cintorína v Jelšovom investovala radnica aj do jeho ďalšej časti. Vyhovela požiadavke obyvateľov a vybudovala v hornom úseku cintorína vodovod.



Podľa primátora Považskej Bystrice Karola Janasa vodovod bol dlhodobou požiadavkou obyvateľov, ktorí chodia na hroby svojich blízkych. „Minulý týždeň sme sa pustili do realizácie jeho rozšírenia, vznikli tri nové odberné miesta. Som rád, že sme to stihli ešte pred dušičkami, keď ľudia umývajú a upratujú hroby. Teraz to budú mať o niečo jednoduchšie,“ skonštatoval primátor.



Ako dodal, najväčším problémom pohrebísk je v súčasnosti nedostatok hrobových miest, inak tomu nie je ani na novom cintoríne. „V posledných rokoch ho mesto rozšírilo o ďalšie miesta na klasické pochovávanie do zeme, budúci rok chceme postaviť nový chodník v urnovom háji, aby sa aj tu vytvoril priestor pre ďalšie urny. Okrem toho však máme v príprave projekt kolumbária. Ide nielen o moderný, estetický, ale aj racionálny spôsob pochovávania,“ doplnil Janas.



Radnica sa tento rok rozhodla zásadne zmeniť vzhľad nového cintorína v Jelšovom, ktorý patrí svojou rozlohou k tým najväčším. Obnovou prešla nielen zeleň či chodníky, pribudli gabióny a odizolovali dom smútku.