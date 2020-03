Seniorom v Považskej Bystrici budú pomáhať dobrovoľníci

Považská Bystrica 24. marca (TASR) – Mesto Považská Bystrica zriadilo špeciálne telefonické linky pre osamelých seniorov nad 70 rokov a zdravotne ťažko postihnutých obyvateľov mesta. Prostredníctvom nej môžu požiadať o nákup a dovoz potravín, hygienických potrieb a liekov.



Podľa považskobystrického primátora Karola Janasa vyzvalo mesto dobrovoľníkov na pomoc seniorom. „V našom meste máme 3700 obyvateľov vo veku nad 70 rokov. Nie všetci žijú s rodinami, nie všetkým má kto podať pomocnú ruku a nakúpiť. V rámci odboru sociálnych služieb a starostlivosti o občana ich postupne oslovujeme, no kapacity sú obmedzené. Preto sme minulý týždeň prišli s iniciatívou Považská Bystrica, spojme sa a pomôžme si. Do dnešného dňa sa nám ohlásili desiatky ľudí - dobrovoľníkov, mnohí ponúkli aj vlastné autá,“ doplnil Janas.



Ako dodal, radnica urobila kroky aj voči podvodníkom. Každý dobrovoľník bude mať preukaz a senior, ku ktorému pôjde, bude presne vedieť, kto má prísť, aby nedošlo k prípadnému zneužitiu. Osamelí občania, seniori nad 70 rokov a zdravotne ťažko postihnutí občania môžu záujem o túto službu nahlasovať od pondelka do piatka v čase úradných hodín mestského úradu od 8.00 do 11.00 h na čísla telefónov 0907 150 190, 4305 122, 4305 123, prípadne vyplnením údajov na webovom sídle mesta.