P. Bystrica: Sociálny taxík najazdil minulý rok vyše 26.000 kilometrov
Autor TASR
Považská Bystrica 22. januára (TASR) - Službu sociálneho taxíka poskytuje považskobystrická radnica svojim obyvateľom už päť rokov. Sociálny taxík v Považskej Bystrici absolvoval v minulom roku 3087 jázd, najazdil viac ako 26.000 kilometrov. Informovala o tom vedúca komunikačného oddelenia mestského úradu Miluša Kollárová.
Radnica zabezpečuje prepravnú službu do a zo zdravotníckych zariadení, rehabilitačných a liečebných zariadení, prípadne do štátnych a samosprávnych úradov v špeciálne upravenom vozidle už od roka 2022. Záujem o sociálny taxík každoročne rastie.
O prepravnú službu môže požiadať držiteľ špeciálneho preukazu. Podmienkou je trvalý alebo prechodný pobyt na území mesta a potvrdenie od lekára alebo kópia rozhodnutia z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o odkázanosti na individuálnu prepravu alebo o nepriaznivom zdravotnom stave s obmedzenou schopnosťou pohybu. Klient si prepravu objednáva 24 hodín vopred.
„Tešíme sa, že medzi Považskobystričanmi je služba veľmi obľúbená. Je to jeden z pilierov sociálnej pomoci, ktoré poskytujeme pre našich seniorov a občanov so zdravotným znevýhodnením. Tí majú často problém dostať sa bezpečne a pohodlne k lekárom, presuny po meste sú pre nich niekedy nepredstaviteľné. Taxík po nich príde až domov, pracovníci im pomôžu nastúpiť, vystúpiť a taktiež ich zavezú domov,“ uviedol primátor mesta Karol Janas.
