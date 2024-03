Špeciálny zdvihák sprístupní bazén v Považskej Bystrici hendikepovaným

Považská Bystrica 6. marca (TASR) - Zdravotne hendikepovaní návštevníci krytej plavárne v Považskej Bystrici sa do bazéna dostanú bezpečnejšie a pohodlnejšie. Do vybavenia plavárne pribudol špeciálny bazénový zdvihák za viac ako 7000 eur. Informoval o tom konateľ spoločnosti Mestské športové kluby Ján Zlocha.



Bazénový zdvihák je elektrické spúšťacie zariadenie, ktoré sa dá použiť kedykoľvek pri bazéne, stačí požiadať plavčíka. Je to užitočná pomôcka, ktorá uľahčuje osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu dostať sa pohodlne a bezpečne do bazéna.



Zariadenie umožní presunúť človeka priamo zo šatne až do vody z akéhokoľvek miesta pri bazéne. Na požiadanie ho personál plavárne spustí do vody a aj ho z nej vytiahne.



"Veríme, že aj vďaka tejto novinke našu plaváreň navštívia aj hendikepovaní občania, ktorí doposiaľ naše služby nevyužívali práve kvôli obave z toho, že sa nedostanú bezpečne do vody," doplnil konateľ.



"Novinka je len prvým krokom na ceste k integrácii a sociálnej inklúzii zdravotne znevýhodnených obyvateľov do komunitného života. Ich začlenenie do spoločnosti je veľmi náročný proces a je obrovskou výzvou," skonštatoval primátor Považskej Bystrice Karol Janas.